Hier erfahren Sie, an welchem Tag das Martinssingen im Jahr 2024 stattfindet und was hinter dem Brauch steckt.

Das Martinssingen ist ein beliebter Brauch, der in der Regel am Martinstag, dem 11. November, gefeiert wird. In ganz Deutschland ziehen Kinder und teilweise auch Erwachsene singend durch die Straßen und erinnern mit Laternen und Liedern an das Leben und die Taten des Heiligen Martin von Tours.

Wann findet das Martinssingen 2024 statt?

Im Jahr 2024 wird das Martinssingen wie jedes Jahr am 11. November gefeiert, der in diesem Jahr auf einen Montag fällt. In manchen protestantischen Gegenden wird jedoch am Vorabend des Martinstags, dem 10. November, das Martinssingen zu Ehren Martin Luthers veranstaltet. Informieren Sie sich am besten direkt bei Ihrer Gemeinde, wann das Martinssingen stattfindet, da es nicht selten auf das Wochenende davor oder danach verlegt wird, damit mehr Teilnehmer mitmachen können.

Ursprung und Bedeutung des Martinssingens

Der Brauch des Martinssingens geht auf das Mittelalter zurück. Früher baten die Kinder singend um Gaben für die Wintermonate, da viele Menschen damals auf Lebensmittelspenden angewiesen waren. Heute erhalten die Kinder bei ihrem Gesang oft Süßigkeiten oder Obst. Diese Tradition stärkt das Gemeinschaftsgefühl und vermittelt Kindern auf spielerische Weise den Wert der Nächstenliebe.

Regional unterschiedlich gefeiert

Das Martinssingen ist in Deutschland je nach Region unterschiedlich verbreitet. Während in vielen Städten große Umzüge mit Laternen und Musik organisiert werden, finden in kleineren Orten häufig kleinere, privat organisierte Martinssingen statt. In Städten wie Düsseldorf oder Köln gibt es große Laternenumzüge, die oft mit Mantelteilungen und Martinsfeuern enden, um das Andenken an Sankt Martin zu feiern.

Fazit: Tradition des Martinssingens in Deutschland

Das Martinssingen ist ein wertvoller Teil der deutschen Brauchtumskultur und vermittelt auf schöne Weise die Geschichte und Werte des Heiligen Martin. Am 10. und 11. November 2024 werden wieder zahlreiche Kinder mit ihren leuchtenden Laternen die Straßen erhellen und Lieder singen, um an die gute Tat von Sankt Martin zu erinnern.

