Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind am 5. Oktober in den TV-Container von "Promi Big Brother" eingezogen. Zwar geht es erst am 7. Oktober im Fernsehen zur besten Sendezeit (20.15 Uhr) los, im Netz können Fans aber bereits jetzt einen 24/7-Livestream verfolgen.

Diesmal hausen die Promis im "Gelsenkirchener Barock", wie der Sender die Inneneinrichtung des Containers bezeichnet. Bereits zum zwölften Mal lassen sich mehr oder weniger prominente Menschen im "TV-Knast" einsperren.

Model und Moderatorin Verena Kerth (43) fühlte sich beim Einzug am Samstag offenbar direkt an ihre Großmutter erinnert. "Ist echt wie bei meiner Oma", habe sie laut Sat.1 über die Einrichtung erklärt. Der Schauspieler Jochen Horst (63) hatte zur Inneneinrichtung demnach ein "Oh Gott, wie furchtbar!" parat.

Die Zahlen zum "Promi Big Brother"-Container

Im TV-Container wohnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Senderangaben auf 378 Quadratmetern Lebensraum. Dazu gehören neben einem Wohnbereich und einem Schlafzimmer auch eine Küche, ein Aufenthaltsraum, ein Badezimmer mit jeweils zwei Duschen und Toiletten sowie zwei Sprechzimmer. Der Innenhof ist mit Whirlpool und Sauna ausgestattet. Für die Einkäufe, die die Promis erledigen können, gibt es diesmal einen "PBB Späti", der von Aaron Troschke (35) betrieben wird, der 2014 bei "Promi Big Brother" zum Sieger gekürt wurde.

Dem Sender zufolge befinden sich auf dem Areal insgesamt 65 Kameras sowie 373 Scheinwerfer und Lampen. Neben den Ansteckmikrofonen der Promis gibt es zudem zwölf Atmo-Mikrofone. Und damit die Technik auch funktioniert, wurden rund zehn Kilometer an Kabelstrecke für Bild und Ton verlegt. Das Außengelände umfasst etwa 1.200 Quadratmeter und die gesamte Container-Landschaft bringt es auf 34 Container. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Reality-Show gibt es einen aktuellen Clip mit Einblicken in den Container.

Wann läuft Promi Big Brother 2024?

Die Show ist ab diesem Montag täglich auf Sat.1 zu sehen. In der Regel geht es um 20.15 Uhr los, teils auch erst um 22.30 Uhr. Die einzelnen Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 7. Oktober 2024, 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 8. Oktober 2024, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 9.Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 10. Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 5: Freitag, 11.Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 6: Samstag, 12.Oktober 2024, 22.20 Uhr

Folge 7: Sonntag, 13. Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 8: Montag, 14.Oktober 2024, 20.15 Uhr

Folge 9: Dienstag, 15.Oktober 2024, 20.15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 16.Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 11: Donnerstag, 17.Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 12: Freitag, 18.Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 13: Samstag, 19.Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 14: Sonntag, 20.Oktober 2024, 22.30 Uhr

Folge 15: Montag, 21.Oktober 2024, 20.15 Uhr (Finale)

Welche Kandidaten sind bei Promi Big Brother dabei?

Neben Horst und Kerth als Promis in diesem Jahr mit dabei: Schauspielerin Mimi Fiedler (49), Fußballer Max Kruse (36), "DSDS"-Sänger Daniel Lopes (47), Reality-TV-Darstellerin und Model Cecilia Asoro (28), TikToker Sinan Movez (19), Promi-Reporterin Bea Peters (42), Reality-Darsteller Matze Höhn (28), "Big Brother"-Rückkehrerin Alida Kurras (47), Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) und Reality-Star Mike Heiter (32), der zusammen mit seiner Freundin Leyla Lahouar (28) das erste Paar bildet, das in den Container zieht. Heiters Ex-Partnerin Elena Miras (32) wird am Montag hinzustoßen, was die Dynamik deutlich verändern könnte. Laut Sat.1 weiß das Paar nichts vom Einzug von Miras. Jene wiederum wisse nicht von der Teilnahme Lahouars.

Wer hat Promi Big Brother schon gewonnen?

2023: Yeliz Koc

2022: Rainer Gottwald

2021: Melanie Müller

2020: Werner Hansch

2019: Janine Pink

2018: Silvia Wollny

2017: Jens Hilbert

2016: Ben Tewaag

2015: David Odonkor

2014: Aaron Troschke

2013: Jenny Elvers

Wer im Livestream auf der Plattform Joyn einschalten möchte, benötigt einen Joyn Plus+-Account. Nach einer kostenlosen Probewoche kostet der Zugang 6,99 Euro im Monat. Der TV-Auftakt in Sat. 1 (auch via Joyn) steigt am 7. Oktober um 20:15 Uhr. Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (53) werden moderieren.