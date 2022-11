1 Die Dating-Show „Bachelor in Paradise“ geht in die nächste Runde (Symbolbild). Foto: Tero Vesalainen / shutterstock.com

Ab wann Sie die 4. Staffel von „Bachelor in Paradise“ auf RTL+ schauen können, worum es in der Reality-Show geht und wie viele Folgen insgesamt geplant sind, erfahren Sie hier.















„Bachelor in Paradise“ startet bald mit der 4. Staffel. Mit Unterstützung von Ur-Bachelor Paul Janke als Barkeeper und Seelsorger suchen ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten wieder nach der großen Liebe. Zuschauer können sich auf viele Gespräche, spannende Dates und vielleicht auch auf die ein oder andere Romanze freuen.

Wann und wo wird „Bachelor in Paradise“ 2022 ausgestrahlt?

Die ersten 20 Minuten der 4. Staffel können Sie bereits auf RTL+ streamen. Die erste Folge wird dann am Donnerstag, den 03.11.2022 bei RTL+ verfügbar sein. Ab diesem Zeitpunkt können Sie sich wöchentlich auf neue Folgen freuen. Ob die Reality-Show zusätzlich auf RTL ausgeschalt wird, bleibt abzuwarten. Die letzte Staffel wurde aufgrund schlechter Einschaltquoten bereits nach der 3. Folge aus dem RTL-Programm genommen.

Wie oft läuft „Bachelor in Paradise“ 2022?

Bisher ist nicht klar, wie viele Folgen es von „Bachelor in Paradise“ dieses Jahr geben wird. Die letzten Staffeln beinhalteten jeweils 9 Folgen. Demnach ist es möglich, dass sich die Produktion ebenfalls wieder für 9 Folgen inklusive Wiedersehensshow entscheiden wird. Geht man von dieser Anzahl aus, wird die letzte Folge am 29.12.2022 ausgestrahlt.

Darum geht es in „Bachelor in Paradise“

Bei „Bachelor in Paradise“ treffen ehemalige Bachelor- und Bachelorette Kandidaten aus unterschiedlichen Staffeln in einer Traumvilla aufeinander, um sich erneut zu daten und die große Liebe zu finden. Anders als beim Bachelor und der Bachelorette dürfen alle Rosen verteilen. In der einen Woche verteilen die Frauen ihre Rosen, in der nächsten Woche dann die Männer usw. Wer keine Rose bekommt, muss die Villa verlassen und geht leer nach Hause. Wenn jemand die Villa verlässt, werden in der Regel neue Kandidaten ins Rennen geschickt. Wer es bis ins Finale schafft, muss sich dann für Geld oder die Liebe entscheiden. Erst am Schluss wird also klar, wer es wirklich ernst meint und wer nicht.

„Bachelor in Paradise“ 2022: Das sind die Kandidaten

Diese Frauen geben der Liebe eine neue Chance:

Emily, 24 Jahre (Bachelor Dominik)

Chiara, 24 Jahre (Bachelor Dominik)

Christina, 28 Jahre (Bachelor Dominik)

Christina, 24 Jahre (Bachelor Dominik)

Jade, 28 Jahre (Bachelor Andrej)

Jana-Maria, 30 Jahre (Bachelor Dominik)

Kim Virginia, 27 Jahre (Bachelor Niko)

Jennifer, 27 Jahre (Bachelor Sebastian)

Stephie, 27 Jahre (Bachelor Niko)

Lara, 24 Jahre (Bachelor Dominik)

Lidja, 30 Jahre (Bachelor Erkan, Schweiz)

Mimi, 28 Jahre (Bachelor Niko)

Yasmin, 23 Jahre (Bachelor Dominik)

Diese Männer versuchen ebenfalls ihr Glück:

Yannick, 28 Jahre (Bachelorette Sharon)

Alexander, 26 Jahre (Bachelorette Melissa)

Dario, 35 Jahre (Bachelorette Maxim)

Emanuell, 29 Jahre (Bachelorette Sharon)

Michi, 31 Jahre (Bachelorette Jessica)

Vadim, 31 Jahre (Bachelorette Nadine)

Umut, 25 Jahre (Bachelorette Sharon)

Tom, 34 Jahre (Bachelorette Sharon)

Max, 33 Jahre (Bachelorette Maxim)

Leon, 35 Jahre (Bachelorette Maxim)

Danilo, 27 Jahre (Bachelorette Andrina, Schweiz)

Wo wurde „Bachelor in Paradise“ 2022 gedreht?

Die diesjährige Staffel wurde in Andalusien, Spanien gedreht. Dates am Strand steht demnach nichts mehr im Weg.