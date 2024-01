Wann kommt die Trade-Republic-Karte? (Info)

Die Trade-Republic-Karte wird laut Angaben des Unternehmens in den nächsten Monaten für alle Kunden, die diese beantragen wollen, schrittweise eingeführt. Interessenten können sich auf eine Warteliste für die Debitkarte setzen lassen. Nach der Bestellung dauert es etwa 2 bis 3 Tage, bis die Karte ankommt. Die digitale Version wird direkt über die App bereitgestellt.

Wie funktioniert Saveback?

Die Debitkarte von Trade Republic hat die Besonderheit, dass bei qualifizierten Transaktionen 1 % des Betrages als Saveback in einen Sparplan investiert werden. Der Sparplan muss jedoch bereits aktiv sein und mit mindestens 50 Euro im Monat bespart werden. Der Betrag wird am 2. Kalendertag des folgenden Montags gutgeschrieben. Allerdings werden pro Monat maximal 15 Euro als Saveback zurückerstattet, heißt es in den AGB von Trade Republic. Zudem sind nicht alle Transaktionen qualifiziert, um Saveback zu erhalten. Ein Blick in die AGB lohnt sich daher, bevor man sich für die Karte entscheidet. Weitere Informationen dazu finden Sie auch in unserem Ratgeber.