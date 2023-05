Der Sommer, als ich schön wurde – So lautet der deutsche Titel der Serie auf Amazon Prime Video. Die erste Staffel läuft bereits seit Sommer 2022. Eine zweite Staffel ist angekündigt, doch ab wann können sich Fans auf diese freuen?

Staffel 2 von „The Summer I Turned Pretty“: Infos zum Start

Ab dem 14. Juli 2023 werden wöchentlich neue Folgen der 2. Staffel von "The Summer I Turned Pretty" auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Die letzte Folge der Staffel wird am 18. August 2023 ausgestrahlt.

Wie viele Folgen wird es geben?

Die 2. Staffel wird, anders als Staffel 1 (7 Folgen), aus 6 Folgen bestehen:

14. Juli 2023: Love Lost, Love Scene, Love Sick

21. Juli 2023: Love Game

28. Juli 2023: Love Fool

4. August 2023: Love Fest

11. August 2023: Love Affair

18. August 2023: Love Triangle

Darum geht es in „The Summer I Turned Pretty“

Die romantische Serie dreht sich um die Dreiecks-Liebesbeziehung von Belly und den beiden Brüdern Conrad und Jeremiah. Seit Belly klein ist, verbringt sie zusammen mit den Brüdern den Sommerurlaub. Aus dem Kind ist eine junge Frau geworden, was auch Conrad und Jeremiah auffällt. Für wen wird sich Belly wohl entscheiden?

Wer bereits an der Trilogie „To All the Boys I’ve Loved Before“ auf Netflix Gefallen gefunden hat, der sollte sich die Serie unbedingt anschauen. Denn: Beide Werke basieren auf Buchreihen der Autorin Jenny Han. Während „To All the Boys I’ve Loved Before“ als Filmtrilogie erschien, wurde der erste Band von „The Summer I Turned Pretty“ in 7 Folgen als Serienstaffel ausgestrahlt. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, kann sich hier den Trailer dazu anschauen:

Wie viele Bücher von „The Summer I Turned Pretty“ gibt es?

Bei der Bücherreihe handelt sich, wie bereits gesagt, um eine Trilogie (3 Bücher). Die Titel der Bücher sind folgende:

Der Cast der 2. Staffel von „The Summer I Turned Pretty“

Auf die drei Protagonisten darf man sich in der zweiten Staffel auf jeden Fall freuen. Wer höchstwahrscheinlich auch wieder mit dabei ist, sehen Sie in der voraussichtlichen Liste des Casts:

Lola Tung als Isabel „Belly“ Conklin

Jackie Chung als Laurel Park

Rachel Blanchard als Susannah Fisher

Christopher Briney als Conrad Fisher

Gavin Casalegno als Jeremiah Fisher

Sean Kaufman als Steve Conklin

Alfredo Narciso als Cleveland Castillo

Minni Mills als Shayla

Colin Ferguson als John Conklin

Tom Everett Scott als Adam Fisher

Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen oder weitere Charaktere es geben wird.