Spotify Wrapped gehört für viele inzwischen fest zum Jahresende dazu. Millionen Nutzer warten jedes Jahr darauf, ihre meistgehörten Songs, Künstler und Genres präsentiert zu bekommen. 2024 erschien der Jahresrückblick am 4. Dezember – etwas später als in den Vorjahren. Das wirft die Frage auf, wann Spotify Wrapped 2025 veröffentlicht wird.