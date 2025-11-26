Spotify Wrapped zählt zu den meist erwarteten Jahresrückblicken im Netz. Millionen Nutzer warten darauf, ihre persönlichen Musiktrends präsentiert zu bekommen.

Spotify Wrapped gehört für viele inzwischen fest zum Jahresende dazu. Millionen Nutzer warten jedes Jahr darauf, ihre meistgehörten Songs, Künstler und Genres präsentiert zu bekommen. 2024 erschien der Jahresrückblick am 4. Dezember – etwas später als in den Vorjahren. Das wirft die Frage auf, wann Spotify Wrapped 2025 veröffentlicht wird.

Voraussichtlicher Termin für 2025 Spotify kündigt Wrapped nie frühzeitig an. Der Rückblick startet traditionell zwischen Ende November und der ersten Dezemberwoche. Blickt man auf die vergangenen Jahre, zeigen sich folgende Daten:

2021: 1. Dezember

2022: 30. November

2023: 29. November

2024: 4. Dezember

In den Anfangsjahren 2016 bis 2018 erschien der musikalische Jahresrückblick sogar erst am 6. Dezember.

Damit lässt sich für 2025 ein Zeitfenster eingrenzen: zwischen dem 29. November und 6. Dezember.

Warum der Termin variiert

Der genaue Start hängt davon ab, wann Spotify die Datenfinalisierung abschließt und die globalen Marketingkampagnen startet. Wrapped ist zu einem großen Social-Media-Event geworden, das abgestimmte Partneraktionen und technische Vorbereitungen erfordert. Diese Faktoren können die Veröffentlichung um ein paar Tage nach vorne oder hinten verschieben.

Was Spotify Wrapped 2025 bieten dürfte

Inhaltlich bleibt Wrapped wahrscheinlich stabil: Top-Songs, Top-Künstler, meistgehörte Genres und persönliche Hörminuten. Dazu kommen jedes Jahr neue visuelle Elemente, Story-Slides und individuelle Statistiken. Für 2025 ist erneut mit einer erweiterten Social-Share-Optik und kleinen Daten-Spielereien zu rechnen.