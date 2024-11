Wann kommt Spotify Wrapped für 2024?

1 Der Jahresrückblick 2024 von Spotify wird schon bald verfügbar sein. Foto: JarTee / shutterstock.com

Der Jahresrückblick von Spotify wird jedes Jahr mit großer Spannung erwartet. Wann wird er für das Jahr 2024 veröffentlicht?











Noch gibt es kein offizielles Veröffentlichungsdatum für Spotify Wrapped 2024. Der Jahresrückblick wird üblicherweise Ende November oder Anfang Dezember veröffentlicht. In den letzten beiden Jahren erschien Wrapped Ende November, während er in den Jahren zuvor Anfang Dezember verfügbar war. Vermutlich wird Spotify auch dieses Jahr seinem bewährten Muster folgen und den Rückblick in diesem Zeitraum herausbringen. → Hier erfahren Sie, welchen Zeitraum Spotify für den Jahresrückblick berücksichtigt.