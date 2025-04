Das Talk-Format „Hart aber fair“ legt wieder mal eine Pause ein. An diesem Montag, 7. April, wird keine Sendung ausgestrahlt. Bereits im Februar hatte der Polit-Talk mit Moderator Louis Klamroth pausiert – die Sendung musste ihren angestammten Platz für die ARD-Wahlarena zur Bundestagswahl räumen.

Einen solchen Anlass gibt es in dieser Woche nicht. Pro Jahr sind im Sendeplan der ARD nur 20 Folgen von „Hart aber fair“ vorgesehen – also nicht jede Woche. So auch an diesem Montag. In einigen Bundesländern haben nämlich schon die Osterferien begonnen. Im Ersten läuft an diesem Montag statt der Talkshow die Dokumentation „Wilde Trauminseln“.

Lesen Sie auch

Wann kommt „Hart aber fair“ wieder?

Auch an den kommenden zwei Montagen werden Zuschauerinnen und Zuschauer das Format vergeblich im TV-Programm suchen. Die nächste Folge von „Hart aber fair“ ist erst für Montag, 28. April, vorgesehen. Das Thema der Sendung steht noch nicht fest.

Das ist „Hart aber fair“ in der ARD

„Hart aber fair“ wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert.

Im Jahr 2025 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. „Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben“, teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.