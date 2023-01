1 Staffel 4 der Dramedy-Serie wurde bereits bestätigt. Foto: Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Alles Wichtige zum Startdatum, zur Handlung in Staffel 4 und zum Cast erfahren Sie im Artikel.















Die dritte Staffel der beliebten Serie „Emily in Paris“ läuft seit Dezember 2022 auf Netflix. Eine vierte Staffel wurde bereits bestätigt. Alle bisherigen Infos dazu finden Sie hier.

Alles, was wir über die 4. Staffel von „Emily in Paris“ wissen

Bereits im Januar 2022 bestätigte Hauptdarstellerin Lily Collins auf Ihrem Instagram-Profil eine 4. Staffel. Ein Startdatum ist noch nicht bekannt, allerdings erschienen die bisherigen drei Staffeln jeweils im Abstand von circa einem Jahr (Oktober 2020, Dezember 2021, Dezember 2022). Demnach kann man Ende 2023 / Anfang 2024 mit der 4. Staffel rechnen.

Handlung in Staffel 3: Worum könnte es in Staffel 4 gehen?

Wer nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt weiterscrollen. Emily befindet sich in Staffel 3 bereits ein Jahr in Paris und wird mit zwei verschiedenen Wegen konfrontiert. Emily muss sich überlegen, wo ihre Prioritäten liegen: Auf der Arbeit oder in ihrem Liebesleben.

Staffel 3 bietet wieder jede Menge Abenteuer und komplizierte Beziehungen. Am Ende der dritten Staffel trennen sich Gabriel und Camille wegen Emily vor dem Altar. Außerdem erfährt man, dass Camille von Gabriel schwanger ist. Für Emily und Gabriel gibt es also einige Hürden zu meistern, sofern sie zueinanderfinden sollten. Außerdem gibt es auch noch Alfie, der auf der Hochzeit davon stürmt, nachdem er von Gabriel und Emily Wind bekommt. Zusätzlich bleibt offen, wie sich das Verhältnis zwischen Camille und Sofia entwickelt. Nachdem Camille von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte, beendete Sie die Affäre mit Sofia.

Es gibt also genügend offene Fragen, die in Staffel 4 thematisiert werden können. Was wir am Schluss zu sehen bekommen werden, bleibt abzuwarten.

Die bisherige Besetzung von „Emily in Paris“ und wer wieder dabei sein könnte

Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird der Hauptcast aus Staffel 3 wieder mit dabei sein, einen bestätigten Cast gibt es bisher allerdings nicht:

Lily Collins als Emily Cooper

Lucas Bravo als Gabriel

Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie

Ashley Park als Mindy Chen

Lucien Laviscount als Alfie

Samuel Arnold als Julien

Camille Razat als Camille

Bruno Gouery als Luc

William Abadie als Antoine Lambert

Kevin Dias als Benoit

Paul Forman als Nicola

Melia Kreiling als Sofia

Anzahl der Folgen und Trailer von Staffel 4

Da die Staffeln 1 bis 3 jeweils 10 Folgen beinhalten, kann davon ausgegangen werden, dass die 4. Staffel ebenfalls mit 10 Folgen erscheinen wird. Einen Trailer gibt es bisher noch nicht.