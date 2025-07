Der Sommer pausiert. In nahezu allen Regionen Deutschlands ist das Wetter wechselhaft. Schauer, Gewitter, Windböen und Tageshöchstwerte zwischen 18 und 23 Grad prägen das Bild. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert bis Anfang August eine Fortsetzung dieses Tiefdruck-Wettermusters.

Aktuelle Wetterlage - Unbeständig, kühl, nass

Bis Sonntag bleibt das Wetter in Deutschland unbeständig. Es kommt immer wieder zu Schauern und teils kräftigen Gewittern, nur gelegentlich zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 19 und 26 Grad. Besonders an der Nordsee wird es stürmisch mit Böen und Dauerregen. Im Süden ist vor allem im Alpenvorland mit Gewittern zu rechnen. Die Sommerfreude bleibt also erstmal gedämpft. Freibäder, Grillabende und Picknicks fallen vielerorts ins Wasser.

Ab wann bessert sich das Wetter?

Laut Trendprognose vom DWD ist auch nächste Woche zunächst weiterhin mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Erst ab Mitte August könnte es laut den Langfristprognosen wieder spürbar sonniger, wärmer und insgesamt beständiger werden. Einige Wettermodelle haben ab Mitte nächster Woche aber auch beständigeres Wetter mit Temperaturen über 25 Grad im Angebot. Auch wenn das Wetter derzeit unsicher bleibt, kommt der derzeitige Regen immerhin der von Hitze und ;Trockenheit belasteten Natur zugute.