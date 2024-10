Wann kommt der Film ins Kino?: Fortsetzung im Kasten: Das ist über Der Medicus 2 bisher bekannt

2013 wurde die deutsche Verfilmung des internationalen Bestsellers von Noah Gordon (1926-2021) ein großer Erfolg. Nun erhält "Der Medicus" eine Fortsetzung. Die Dreharbeiten zu "Der Medicus 2" wurden jetzt in Berlin abgeschlossen, wie Constantin Film am Montag (21. Oktober) bekanntgegeben hat. Diese fanden von August bis Oktober 2024 auch in Ungarn und Köln statt. Wer ist im internationalen Cast des Mittelalterspektakels und wann startet der Film im Kino?

Der Cast und Handlung

Tom Payne (41) wird erneut als Mediziner Rob Cole, der sich in Teil eins im fernen Persien zum Arzt ausbilden lässt, auf der Leinwand zu sehen sein. Neben ihm werden Emily Cox (39, "jerks.", "The Last Kingdom") und Áine Rose Daly (27, "Tom Clancy's Jack Ryan") sowie die "Game of Thrones"-Stars Aidan Gillen (56), Owen Teale (63) und Liam Cunningham (63) zu sehen sein. Zum Cast gehören auch die deutschen Schauspielstars Malick Bauer (33), Francis Fulton-Smith (58), Anne Ratte-Polle (50) und Leonard Scheicher (32). Weitere Rollen übernehmen Jaouhar Ben Ayed, Harry Redding und Rosie Boore.

"Der Medicus 2" führt die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder ins 11. Jahrhundert: Rob Cole kehrt mit seinen Weggefährten nach seiner Flucht aus Isfahan in seine alte Heimat London zurück. Er möchte dort sein medizinisches Wissen weitergeben. Bald befindet er sich inmitten der Intrigen des Königshauses und muss wieder um das Leben seiner Patienten und für die Anerkennung seiner Arbeit kämpfen. Auch einer ganz neuen Herausforderung muss er sich stellen: dem Leiden der menschlichen Psyche.

Regie, Drehbuch und Kinostart

Der zweite Teil nach dem Bestseller von Noah Gordon soll am 25. Dezember 2025 in den deutschen Kinos anlaufen. Die Fortsetzung startet somit auf den Tag genau zwölf Jahre nach seinem Vorgänger, der in Deutschland über 3,6 Millionen Kinobesucher zählte. "Der Medicus" kam am 25. Dezember 2013 ins Kino. Gut ein Jahr später lief im Ersten eine auf drei Stunden erweiterte Fassung als TV-Zweiteiler.

"Der Medicus 2" entstand wie Teil eins unter der Regie von Philipp Stölzl (geb. 1967, "Der Schwarm"). Am Drehbuch arbeitete erneut Jan Berger (geb. 1970) sowie Philipp Stölzl, Stewart Harcourt, Caroline Bruckner und Marc O. Seng. Unter den Executive Producers befinden sich unter anderem Oliver Berben (53) und Tom Payne.