Die Jubiläumsstaffel von „Die Bachelorette“ steht in den Startlöchern. Nachdem die Rosenverteilerin bereits vorgestellt wurde, veröffentlichte die Produktionsfirma nun auch das Startdatum und die Kandidaten.

Wann läuft „Die Bachelorette“ 2023

Das Startdatum der diesjährigen Bachelorette-Staffel steht fest. Die erste Folge läuft am Mittwoch, den 12. Juli 2023, um 20:15 Uhr auf RTL. Für Abonnenten von RTL+ steht die Folge bereits eine Woche vorher (05. Juli 2023) zur Verfügung. Wenn Sie eine Folge verpasst haben, können Sie diese auf RTL+ auch im Nachhinein streamen.

Wer ist die diesjährige Bachelorette?

In der Jubiläumsstaffel darf Jennifer Saro an die Single-Männer ihre Rosen verteilen. Die 27-Jährige ist Influencerin und alleinerziehende Mutter. Sie wohnt in Berlin.

Das sind die Kandidaten

Diese Singles kämpfen um das Herz von Jennifer:

Adrian (27), Bürokaufmann aus Aachen

Alexander (27), Koch aus Mannheim

André (30), Key Account Manager aus Überlingen am Bodensee

Baro (25), Kaufmann für Büromanagement aus Köln

David (25), Ley Account Manager aus Langweiler

Fynn (25), Influencer und Verkäufer aus Adendorf bei Lüneburg

Gianluca (27), Sport und Gesundheitstrainer aus München

Jesaia (27), Vertriebler und Coach aus Stuttgart

Jesper (24), Modedesigner und Stylist aus Hamburg

Julian (38), Key Account Manager aus Düsseldorf

Kaan (26), Fuhrparkmanager aus Duisburg

Mike (27), Student und Schwimm und Fitnesstrainer aus Hamburg

Oguzhan (27), Fuhrparkleiter aus Hamburg

Oliver (27), Account Manager aus Berlin

Pedro (31), Sicherheitstechniker aus Hamburg

Thomas (29), Vertriebler aus Langenhagen bei Hannover

Tim (31), Mitarbeiter im Customer Service aus Düsseldorf

Yannick (30), Sportwissenschaftler aus Bad Brückenau

Das waren die bisherigen Bachelorettes

In den Staffeln 1 bis 9 suchten folgende Frauen Ihre große Liebe:

Staffel: Monica Ivancan (2004) Staffel: Anna Hofbauer (2014) Staffel: Alisa Persch (2015) Staffel: Jessica Haller (2016) Staffel: Nadine Klein (2018) Staffel: Gerda Lewis (2019) Staffel: Melissa Damilia (2020) Staffel: Maxime Herbord (2021) Staffel: Sharon Battiste (2022)

Wo wurde die 10. Staffel gedreht?

Wie auch im vergangenen Jahr wurde die 10. Staffel ebenfalls in Thailand gedreht. Die vorherigen Staffeln fanden überwiegend in Europa statt.