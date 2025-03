Samsung hat den Roll-Out-Plan für Android 15 und One UI 7 bekannt gegeben. Welche Geräte das neue Update wann bekommen, erfahren Sie hier.

Auf den Handys von Google ist Android 15 bereits seit der Einführung am 15. Oktober 2024 verfügbar. Andere Hersteller entscheiden selbst, wann das Update augerollt wird. Samsung beginnt ab dem 7. April 2025 mit der Einführung von Android 15 und One UI 7.

Wann ist Android 15 auf Samsung-Handys verfügbar?

Wer sich ein Samsung-Handy aus dem Jahr 2025 zugelegt hat, der sollte bereits das aktuelle Android nutzen können, denn bei diesen Geräten ist Android 15 und One UI 7 in der Regel ab Werk verfügbar. So zum Beispiel die Galaxy-S25-Reihe sowie das Galaxy A56 und das A36. Eine komplette Liste mit allen Samsung-Geräten, die ein Update bekommen werden, hat Samsung nicht verranten. Bisher nennt Samsung die folgenden Modelle, die ein Update bekommen:

Galaxy-S24-Serie

Galaxy-S24-FE

Galaxy-S23-Serie

Galaxy-S23-FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy-Tab-S10-Serie

Galaxy-Tab-S9-Serie

Da der Hersteller allen Geräten eine Updategarantie von mindestens 2 Jahren gewährt, sollten prinzipiell alle Galaxy-Smartphones ein Update bekommen, die bereits mit Android 13 auf den Markt kamen.