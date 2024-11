Wann und auf welchem Sender Sie in Deutschland WWE RAW anschauen können, lesen Sie im Artikel.

WWE Raw ist eine der bekanntesten und beliebtesten Wrestling-Shows weltweit. Fans verfolgen die actiongeladenen Matches, dramatischen Storylines und überraschenden Wendungen jede Woche gespannt. Wann und wo Sie die Show aus Deutschland mitverfolgen können, haben wir für Sie zusammengefasst.

Hier wird RAW in Deutschland übertragen

In Deutschland können Sie die aktuellen Folgen von WWE Monday RAW Night auf ProSieben MAXX verfolgen. Die Episoden werden immer mittwochs um circa 22 Uhr ausgestrahlt. Die genauen Zeiten entnehmen Sie dem TV-Programm.

Wann läuft RAW in den USA?

In den USA wird Monday RAW Night immer montags um 20 Uhr auf USA Network ausgestrahlt. Demnach kommt die Folge in Deutschland zwei Tage später.

Lesen Sie auch: Ist Wrestling echt?

Seit wann gibt es WWE RAW?

WWE Raw gibt es seit dem 11. Januar 1993 und damit einige Jahre länger als WWE SmackDown. Die Ausstrahlung der allerersten Folge an diesem Tag markierte den Beginn einer neuen Ära im Wrestling-Entertainment. Seitdem hat sich Raw zu einer der am längsten laufenden wöchentlichen TV-Shows in den USA entwickelt und ist heute fester Bestandteil der internationalen Wrestling-Kultur.