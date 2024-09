1 In Deutschland wird der Weltkindertag zweimal gefeiert. Das hat mit der deutschen Geschichte zu tun. (Symbolbild) Foto: imago/epd//Christian Ditsch

Hierzulande wird der Weltkindertag gleich zweimal gefeiert. Wieso das so ist, verrät ein Blick in die Vergangenheit. In einem Bundesland ist er sogar ein Feiertag.











Der Weltkindertag ist ein Tag, der ganz im Zeichen der Kinder – vor allem der Kinderrechte – steht. In Deutschland gibt es diesen besonderen Tag gleich zweimal. Einmal wird er am 20. September als Weltkindertag und einmal am 1. Juni als „Internationaler Kindertag“ gefeiert. Wieso ist das so?