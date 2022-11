1 Der Cast der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“. Foto: DFree / shutterstock.com

Der offizielle „Stranger Things Day“ wird einmal im Jahr von den Fans der Serie gefeiert. Was an diesem Tag passierte und um welchen Tag es sich handelt, erfahren Sie im Artikel.

Für welches Ereignis steht der „Stranger Things Day“?

Der „Stranger Things Day“ wird jedes Jahr am 6. November von den Fans der Serie gefeiert. Wer die erste Folge der Serie startet, wird gleich in der ersten Folge mit dem Datum konfrontiert: Der Tag, an dem Will Byers spurlos verschwand. Am „Stranger Things Tag“ wird die Begeisterung für die Serie nochmal verdeutlicht.

Was hat der 6. November für Stranger-Things-Fans zu bieten?

Netflix gibt an diesem Tag neue und exklusive Infos sowie Details über die sozialen Medien (Twitter, Instagram und Facebook) bekannt. Dazu gehören beispielsweise Limited Editions von Fan-Artikeln.

Für den 06. November 2022 hatte Netflix folgende Aktionen vorbereitet:

Stranger Things 4: Ausgabe 2 erstmals im Kino: Fans konnten in ausgewählten Städten in den USA verkleidet kommen und Preise für die besten Kostüme abstauben. Außerdem gab es einen QuizWettbewerb, kleine Geschenke und weitere Überraschungen.

Seit 6. November 2022 um 20 Uhr MEZ gibt es die erste Folge als interaktives Erlebnis anzuschauen. Hier kann man die virtuelle Welt von Hawkins hautnah erleben. Zur interaktiven Folge kommen Sie hier: Virtuelle Welt von Hawkins erleben.

News zur neuen Staffel und Bilder, die bisher nicht veröffentlicht wurden.

Im NetflixShop erwartet Sie die ganze Woche neue Stranger-Things-Fanartikel.

U.v.m

Man kann sich also für ähnliche Events und Aktionen am 06. November im nächsten Jahr bereit machen.

Fakten über Stranger Things

Seit Beginn der ersten Staffel im Jahr 2016 sind aktuell 4 Staffeln von Stranger Things auf Netflix verfügbar. Eine 5. Staffel ist bereits angekündigt. Nach einigen Nominierungen in den unterschiedlichsten Kategorien wurde die Serie beziehungsweise deren Schauspieler zwischen 2018 und 2019 mit den verschiedensten Preisen ausgezeichnet. Dazu gehören unter anderem die MTV Movie & TV Awards, die People‘s Choice Awards und die Teen Choice Awards. Wer von Stranger Things nicht genug kriegen kann, der kann sich im App-Store oder im Google-Play-Store das dazugehörige Spiel „Stranger Things: The Game“ herunterladen oder sich das offizielle Begleitbuch zur Serie holen (Stranger Things Begleitbuch auf Amazon kaufen / ANZEIGE).