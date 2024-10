Amazon veranstaltet jedes Jahr mehrere große Shopping-Events, die oft miteinander verwechselt werden. Insbesondere der Prime Day und die Prime Big Deal Days muten ähnlich an. Beide bieten exklusive Angebote für Prime-Mitglieder, unterscheiden sich jedoch in ihrer Ausrichtung und dem Zeitpunkt.

Prime Day

Der Prime Day ist Amazons bekanntestes Shopping-Event und findet traditionell im Juli statt. 2024 wurde der Prime Day vom 16. bis 17. Juli abgehalten, und Prime-Mitglieder konnten von Tausenden Angeboten profitieren, darunter Elektronik, Haushaltsgeräte, Mode und mehr. Auch 2025 wird der Prime Day voraussichtlich wieder im Juli stattfinden, genaue Daten stehen jedoch noch aus. Es ist aber sicher, dass Amazon auch im kommenden Jahr mit attraktiven Rabatten locken wird.

Prime Big Deal Days

Neben dem Prime Day gibt es im Herbst die Prime Big Deal Days, die dieses Jahr am 8. und 9. Oktober 2024 stattfinden. Sie bieten Prime-Mitgliedern eine Gelegenheit, mit exklusiven Angeboten frühzeitig Weihnachtsgeschenke zu ergattern. Die Deals decken ein breites Sortiment ab, von Elektronik über Spielzeug bis hin zu Haushaltsartikeln, mit regelmäßigen neuen Angeboten während des Events.

Welche Angebote kommen noch 2024?

Neben den Prime Big Deal Days gibt es bis Ende 2024 noch weitere Rabattaktionen bei Amazon. Besonders zur Black Friday-Woche im November und dem Cyber Monday wird es erneut zahlreiche Schnäppchen geben. Diese Events richten sich an alle Kunden, nicht nur an Prime-Mitglieder, und bieten in der Regel Rabatte in nahezu allen Produktkategorien.