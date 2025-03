1 Am Samstag wird über Baden-Württemberg eine partielle Sonnenfinsternis erwartet. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Himmelsschauspiel wie eine partielle Sonnenfinsternis ist recht selten. Am Samstag ist es wieder so weit. Warum ist das so? Und wo kann man sie in Baden-Württemberg?











Dass sich der Himmel mitten am Tag über Deutschland komplett verdunkelt, ist schon eine ganze Weile her. 1999 gab es eine komplette Sonnenfinsternis. An diesem Samstag, 29. März, gibt es immerhin ein partielle – also deutlich kleinere – Sonnenfinsternis zu sehen. Auch in Baden-Württemberg.