1 Das chinesische Neujahr wird mit Drachentänzen gefeiert. Foto: /IMAGO/The Trio Studio

Das chinesische Neujahrsfest mit dem „Jahr der Schlange“ steht an. Wann das neue Jahr beginnt und wie es gefeiert wird.











Das chinesische Neujahr, auch bekannt als „Chinese New Year“, ist in China und einigen anderen Ländern Asiens der wichtigste Feiertag im ganzen Jahr. Das Fest markiert den Wechsel eines Mondjahres in das nächste. Traditionell reisen Millionen Menschen für das Neujahrsfest zu ihren Familien. Wann genau beginnt das chinesische Neujahr?