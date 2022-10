1 Der Shopping-Tag des Jahres steht wieder vor der Tür. Foto: PopTika / shutterstock.com

Der Black Friday (deutsch: „schwarzer Freitag“) kommt aus den USA und findet jährlich am Freitag nach Thanksgiving (jedes Jahr am 4. Donnerstag im November) statt. Er wird aufgrund der Rabattaktionen unter anderem für Weihnachtseinkäufe genutzt. Auch in Deutschland hat sich der Black Friday zu einem wichtigen Shopping-Tag etabliert.

Black Friday 2022: Wann ist es so weit?

Der diesjährige Black Friday ist am 25. November 2022. Er fällt jedes Jahr auf den 4. Freitag im November. An diesem Tag bieten Klamottenläden, Elektronikgeschäfte und andere Händler Rabattangebote an.

Wie viel Prozent Rabatt gibt es am Black Friday und wie lange geht er?

Welche Rabattaktionen es auf welche Produkte gibt, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Viele Online-Shops bieten den Black-Friday-Rabatt 24 Stunden an (von 0 Uhr bis 24 Uhr). Das kann von Händler zu Händler abweichen. Zusätzlich bieten einige auch schon in der Woche davor, der sogenannten Black oder Cyber Week, Rabattierungen an.

Wann ist die Black Friday Week 2022?

Die Black bzw. Cyber Week beginnt immer am Montag vor dem Black Friday. Dieses Jahr startet sie also am 21. November 2022. Zusätzlich kann man am Montag nach dem Black Friday, dem Cyber Monday, noch einige Rabatte abstauben.

Cyber Monday: Immer montags nach dem Black Friday

Auch am Cyber Monday (dieses Jahr am 28. November 2022) können Sie Geld sparen, denn im Prinzip läuft er genauso ab, wie der Black Friday. Je nach Händler sind die Angebote entweder identisch oder die Rabattierung fällt anders aus, z.B. geringer / höher oder es gibt Rabatt auf andere Produkte.

Darum heißt der beliebte Shopping-Tag „Black Friday“

Es gibt mehrere Theorien, wieso sich der Name „Black Friday“ etabliert hat. Aus etymologischer Sicht gibt es folgende Theorien, woher der Name stammen könnte:

Die Menschenmenge vor den Einkaufszentren sah von weitem aus wie eine große schwarze Masse.

Dieser Tag ist für einige Händler die Chance, aus dem Minus herauszukommen und (anstatt roter) schwarze Zahlen zu schreiben.

Eine weitere Theorie ist, dass die Händler an diesem Tag vom Geld zählen schwarze Hände bekommen.

Das erste Mal wurde der Name von der Polizei in Philadelphia im Januar 1966 in Bezug auf die extremen Staus und überfüllte Gehwege und Geschäfte im negativem Sinne verwendet.