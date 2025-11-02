Wann gehört der Nachwuchs ins Bett?: So viel Schlaf brauchen Kinder

Zur empfohlenen Schlafdauer gibt es Richtwerte je nach Alter der Kinder. Wann der Nachwuchs ins Bett gehört – und warum das Smartphone dort nichts zu suchen hat.
Das Leben mit Kindern ist nicht immer einfach. Ein Reizthema dabei: mangelnder Schlaf. Zunächst einmal der der Eltern, denn wenn das Baby schreit, sind auch sie wach. Aber auch im Klein- und Schulkindalter ist Schlaf ein wichtiger Faktor und immer wiederkehrender Grund für Diskussionen. Und das ist auch kein Wunder, denn schließlich hängt von der Schlafqualität der Kleinen nicht nur deren gesunde Entwicklung ab, sondern auch der Tagesablauf der gesamten Familie.