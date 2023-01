Wann fängt die Handball-WM an?

1 Bald geht es los: Die Handball-WM 2023. Foto: Master1305 / shutterstock.com

Wann und wo die Handball-WM 2023 stattfindet und welche Sender das Spektakel übertragen, erfahren Sie im Artikel.















Link kopiert

Die 28. Weltmeisterschaft im Handball steht in den Startlöchern. Start der Gruppenphase ist am 11. Januar 2023, das Finale wird dann am 29. Januar 2023 ausgetragen. Das erste Deutschland-Spiel können Sie am 13.01.2023 verfolgen. Alle Infos zum Spielplan, zur TV-Übertragung und zu den Austragungsorten finden Sie hier.

Handball-WM 2023: Spielplan und TV-Übertragung

32 Teams spielen in 112 Spielen bei der Handball-WM in 8 Gruppen (A bis H) um den Titel. Das deutsche Team ist zusammen mit Algerien, Katar und Serbien in Gruppe E. Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden im Wechsel von ARD und ZDF übertragen, jeweils im TV und im Livestream.

1. Gruppenspieltag

11.01.2023

Frankreich – Polen, 21:00 Uhr (B)

12.01.2023

Chile – Iran, 18:00 Uhr (A)

Saudi-Arabien – Slowenien, 18:00 Uhr (B)

Kapverdische Inseln – Uruguay, 18:00 Uhr (C)

Ungarn – Südkorea, 18:00 Uhr (D)

Spanien – Montenegro, 20:30 Uhr (A)

Schweden – Brasilien, 20:30 Uhr (C)

Island – Portugal, 20:30 Uhr (D)

13.01.2023

Deutschland – Katar, 18:00 Uhr (E, TV-Übertragung im ZDF, hier geht’s zum Livestream)

Argentinien – Niederlande, 18:00 Uhr (F)

Marokko – USA, 18:00 Uhr (G)

Bahrain – Tunesien, 18:00 Uhr (H)

Serbien – Algerien, 20:30 Uhr (E)

Norwegen – Nordmazedonien, 20:30 Uhr (F)

Ägypten – Kroatien, 20:30 Uhr (G)

Dänemark – Belgien, 20:30 Uhr (H)

2. Gruppenspieltag

14.01.2023

Montenegro – Iran, 18:00 Uhr (A)

Frankreich – Saudi-Arabien, 18:00 Uhr (B)

Brasilien – Uruguay, 18:00 Uhr (C)

Portugal – Südkorea, 18:00 Uhr (D)

Spanien – Chile, 20:30 Uhr (A)

Polen – Slowenien, 20:30 Uhr (B)

Schweden – Kapverdische Inseln, 20:30 Uhr (C)

Island – Ungarn, 20:30 Uhr (D)

15.01.2023

Deutschland – Serbien, 18:00 Uhr (E, TV-Übertragung in der ARD, hier geht’s zum Livestream)

Nordmazedonien – Niederlande, 18:00 Uhr (F)

Ägypten – Marokko, 18:00 Uhr (G)

Belgien – Tunesien, 18:00 Uhr (H)

Katar – Algerien, 20:30 Uhr (E)

Norwegen – Argentinien, 20:30 Uhr (F)

Kroatien – USA, 20:30 Uhr (G)

Dänemark – Bahrain, 20:30 Uhr (H)

3. Gruppenspieltag

16.01.2023

Montenegro – Chile, 18:00 Uhr (A)

Slowenien – Frankreich, 18:00 Uhr (B)

Brasilien – Kapverdische Inseln, 18:00 Uhr (C)

Südkorea – Island, 18:00 Uhr (D)

Iran – Spanien, 20:30 Uhr (A)

Polen – Saudi-Arabien, 20:30 Uhr (B)

Uruguay – Schweden, 20:30 Uhr (C)

Portugal – Ungarn, 20:30 Uhr (D)

17.01.2022

Algerien – Deutschland, 18:00 Uhr (E, TV-Übertragung im ZDF, hier geht’s zum Livestream)

Nordmazedonien – Argentinien, 18:00 Uhr (F)

USA – Ägypten, 18:00 Uhr (G)

Belgien – Bahrain, 18:00 Uhr (H)

Katar – Serbien, 20:30 Uhr (E)

Niederlande – Norwegen, 20:30 Uhr (F)

Kroatien – Marokko, 20:30 Uhr (G)

Tunesien – Dänemark, 20:30 Uhr (H)

1. Spiel Hauptrunde

Für die Hauptrunde qualifizieren sich die Top 3 jeder Gruppe. Mögliche Gegner des deutschen Teams sind die Mannschaften aus der Gruppe F: Norwegen, Nordmazedonien, Argentinien und die Niederlande. Die TV-Übertragung steht im Fall von deutscher Beteiligung noch nicht fest. Die Punkte aus der Vorrunde werden in die Hauptrunde mitgenommen.

18.01.2023

1. Gruppe A – 3. Gruppe B, 15:30 Uhr

1. Gruppe C – 3. Gruppe D, 15:30 Uhr

1. Gruppe B – 2. Gruppe A, 18:00 Uhr

1. Gruppe D – 2. Gruppe C, 18:00 Uhr

3. Gruppe A – 2. Gruppe B, 20:30 Uhr

3. Gruppe C – 2. Gruppe D, 20:30 Uhr

19.01.2023

1. Gruppe E – 3. Gruppe F, 15:30 Uhr

1. Gruppe G – 3. Gruppe H, 15:30 Uhr

1. Gruppe F – 2. Gruppe E, 18:00 Uhr

1. Gruppe H – 2. Gruppe G, 18:00 Uhr

3. Gruppe E – 2. Gruppe F, 20:30 Uhr

3. Gruppe G – 2. Gruppe H, 20:30 Uhr

2. Spiel Hauptrunde

20.01.2023

2. Gruppe A – 3. Gruppe B, 15:30 Uhr

2. Gruppe C – 3. Gruppe D, 15:30 Uhr

2. Gruppe B – 1. Gruppe A, 18:00 Uhr

2. Gruppe D – 1. Gruppe C, 18:00 Uhr

3. Gruppe A – 1. Gruppe B, 20:30 Uhr

3. Gruppe c – 1. Gruppe D, 20:30 Uhr

21.01.2023

2. Gruppe E – 3. Gruppe F, 15:30 Uhr

2. Gruppe G – 3. Gruppe H, 15:30 Uhr

2. Gruppe F – 1. Gruppe E, 18:00 Uhr

2. Gruppe H – 1. Gruppe G, 18:00 Uhr

3. Gruppe E – 1. Gruppe F, 20:30 Uhr

3. Gruppe G – 1. Gruppe H, 20:30 Uhr

3. Spiel Hauptrunde

22.01.2023

1. Gruppe A – 1. Gruppe B, 15:30 Uhr

1. Gruppe C – 1. Gruppe D, 15:30 Uhr

2. Gruppe A – 2. Gruppe B, 18:00 Uhr

2. Gruppe C – 2. Gruppe D, 18:00 Uhr

3. Gruppe A – 3. Gruppe B, 20:30 Uhr

3. Gruppe C – 3. Gruppe D, 20:30 Uhr

23.01.2023

1. Gruppe E - 1. Gruppe F, 15:30 Uhr

1. Gruppe G – 1. Gruppe H, 15:30 Uhr

2. Gruppe E – 2. Gruppe F, 18:00 Uhr

2. Gruppe G – 2. Gruppe H, 18:00 Uhr

3. Gruppe E – 3. Gruppe F, 20:30 Uhr

3. Gruppe G – 3. Gruppe H, 20:30 Uhr

1. Spiel Presidents Cups

Die 4. Platzierten aus jeder Gruppe der Vorrunde treten im Presidents Cup gegeneinander an. Hierbei geht es um die hinteren Plätze der WM.

18.01.2023

4. Gruppe A – 4. Gruppe B, 16:00 Uhr

4. Gruppe C – 4. Gruppe D, 18:30 Uhr

19.01.2023

4. Gruppe E – 4. Gruppe F, 18:00 Uhr

4. Gruppe G – 4. Gruppe H, 20:30 Uhr

2. Spiel Presidents Cup

20.01.2023

4. Gruppe A – 4. Gruppe C, 16:00 Uhr

4. Gruppe B – 4. Gruppe D, 18:30 Uhr

21.01.2023

4. Gruppe E – 4. Gruppe G, 18:00 Uhr

4. Gruppe F – 4. Gruppe H, 20:30 Uhr

3. Spiel Presidents Cup

22.01.2023

4. Gruppe D – 4. Gruppe A, 16:00 Uhr

4. Gruppe B – 4. Gruppe C, 18:30 Uhr

23.01.2023

4. Gruppe H – 4. Gruppe E, 18:00 Uhr

4. Gruppe F – 4. Gruppe G, 20:30 Uhr

Da im Presidents Cup in 2 Gruppen (A-D = Gruppe 1 und E-H = Gruppe 2) gespielt wird, ergeben sich folgende Spiele:

Spiel um 29. Platz

25.01.2023

3. Gruppe 1 – 3. Gruppe 2, 15:30 Uhr

Spiel um27. Platz

25.01.2023

2. Gruppe 1 – 2. Gruppe 2, 18:00 Uhr

Spiel um 25. Platz

25.01.2023

1. Grippe 1 – 1. Gruppe 2, 20:30 Uhr

Viertelfinale

Im Viertelfinale stehen aus den vorherigen 8 Gruppen nur noch 4 mit den jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten: A und B (1), C und D (2), E und F, (3), G und H (4).

25.01.2023

1. Gruppe 1 – 2. Gruppe 3, 18:00 Uhr

1. Gruppe 2 – 2. Gruppe 4, 18:00 Uhr

1. Gruppe 3 – 2. Gruppe 1, 20:30 Uhr

1. Gruppe 4 – 2. Gruppe 2, 20:30 Uhr

Platzierungsspiele 5-8

Hierbei treffen die Verlierer der Viertelfinals aufeinander. Die Platzierung hat vor allem eine Bedeutung im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Paris 2024 und ist damit also nicht ganz unwichtig.

Halbfinale

27.01.2023

Sieger VF1 – Sieger VF 2, 18 Uhr

Sieger VF 2 – Sieger VF 4, 20:30 Uhr

Spiel um Platz 3

29.01.2023

Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2, 18:00 Uhr

Finale

29.01.2023

Sieger HF 1 – Sieger HF 2, 20:30 Uhr

Wo findet die Handball-WM statt?

Den Gastgeber-Titel der diesjährigen Handball-Weltmeisterschaft teilen sich Polen und Schweden. Die polnischen Austragungsorte sind Krakau, Danzig, Kattowitz und Plock. In Schweden finden die Spiele in Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping und Kristianstad statt.

Für welche weiteren Wettbewerbe kann man sich qualifizieren?

Wer als Weltmeister nach Hause fährt, qualifiziert sich automatisch für die WM 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien sowie für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Plätze 2 bis 7 dürfen bei den Qualifikationsturnieren im Frühjahr 2024 für die Olympischen Spiele in Paris antreten.