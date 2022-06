1 Achtung: Hecken schneiden ist nicht zu jeder Jahreszeit möglich. Foto: Serhii Bobyk / shutterstock.com

In diesem Artikel erfahren Sie, zu welchen Jahres- und Uhrzeiten es in Deutschland erlaubt ist, Hecken zu schneiden.















Zu welchen Jahreszeiten darf man Hecken schneiden?

In Deutschland ist das Heckenschneiden nur in einem begrenzten Zeitraum des Jahres möglich. Gemäß § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dürfen Hecken nur vom 01. Oktober bis zum 28. Februar geschnitten werden.

In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September muss die Hecke aufgrund der darin Unterschlupf suchenden und brütenden Tiere in Ruhe gelassen werden, wie der NABU Baden-Württemberg schreibt. Lediglich schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen sind in dieser Zeit laut BNatSchG erlaubt.

Dabei dürfen jedoch keine brütenden Vögel oder andere Tiere gestört werden. Aus diesem Grund appelliert der NABU an alle privaten und beruflichen Gärtner, mit solchen kleineren Pflegeschnitten zumindest bis zum Juli zu warten.

Zu welchen Uhrzeiten darf man Hecken schneiden?

Auch in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. Februar darf die Hecke nicht zu allen Tageszeiten geschnitten werden. An Sonn- und Feiertagen ist das Trimmen der Hecke grundsätzlich verboten.

An Werktagen darf die Hecke in Wohngebieten ohne ausdrückliche Genehmigung der Behörden laut § 7 Abs. 1 Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (BImSchV) nur in der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr geschnitten werden. Freischneider, Graskantenschneider und Grastrimmer dürfen zudem nur in der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr betrieben werden. Einzige Ausnahme bildet die gute alte Hand-Heckenschere.

Davon abgesehen können die Kommunen weitere Ruhezeiten festlegen. Auch in Hausordnungen und Mietverträgen sind oftmals Regelungen zu Ruhezeiten enthalten, die das Werkeln im Garten zu gewissen Uhrzeiten womöglich untersagen.