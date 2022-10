Wann beginnt Weihnachtsmann und Co. KG?

Wann die Weihnachtsserie „Weihnachtsmann & Co. KG“ 2022 losgeht, wie viele Folgen es insgesamt gibt und wo man die Serie streamen kann, erfahren Sie im Artikel.















Weihnachtsmann & Co. KG zählt seit Serienstart im Jahr 1997 zu den beliebtesten Kinderserien in der Weihnachtszeit. Doch nicht nur unter den Kids ist die Serie beliebt, für viele Erwachsene gehört sie auch zu den Kindheitserinnerungen. Super RTL zeigt jährlich alle Folgen der Erfolgsserie. Wann es dieses Jahr losgeht, lesen Sie hier.

Sendetermine 2022: Weihnachtsmann & Co. KG geht wieder los

Ab 04.11.2022 kann man „Weihnachtsmann & Co. KG“ auf den Sendern Super RTL und Toggo Plus wieder anschauen. Die halbstündigen Folgen werden jeden Tag um 18:20 Uhr als Doppelfolgen bei Super RTL ausgestrahlt. Toggo Plus zeigt die Doppelfolgen täglich um 19:20 Uhr.

Wie viele Folgen gibt es von Weihnachtsmann & Co. KG?

Insgesamt beinhaltet die Serie 26 Folgen. Da alle Folgen bis Mitte November schon ausgestrahlt sein werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bis Weihnachten eine Wiederholung der Folgen kommen wird.

Wo kann man Weihnachtsmann & Co. KG streamen?

Wer RTL+ abonniert hat, der kann alle 26 Folgen auch online in der Mediathek streamen. Für Nostalgiker gibt es außerdem eine DVD-Box.