Die US-Wahl 2024 zieht weltweit große Aufmerksamkeit auf sich, auch in Deutschland, wo viele gespannt auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl blicken. Da die USA mehrere Zeitzonen umfassen, öffnen und schließen die Wahllokale gestaffelt – ein wichtiges Detail für deutsche Beobachter, die die Wahl live verfolgen möchten.

Um wie viel Uhr ist die US-Wahl?

Da die USA insgesamt neun Zeitzonen haben, öffnen die Wahllokale der einzelnen Bundesstaaten zeitversetzt. Die allerersten Wahllokale beginnen am Wahltag, dem 5. November 2024, um 11:00 Uhr deutscher Zeit. Die Mehrheit der Wahllokale öffnet jedoch erst zwischen 13:00 und 14:00 Uhr. Die letzten Wahllokale, unter anderem in Alaska und Hawaii, öffnen schließlich zwischen 17:00 und 18:00 Uhr.

US-Wahl: Ergebnis nach deutscher Zeit

Interessanter für die Verfolgung der Wahl ist die Schließung der Wahllokale, da ab diesem Zeitpunkt die Auszählung der Stimmen beginnt. Die ersten Wahllokale schließen am 6. November um 1:00 Uhr deutscher Zeit. In anderen US-Bundesstaaten läuft die Wahl jedoch noch, sodass die letzten Wahllokale erst um 7:00 Uhr schließen.

Lesen Sie auch: US-Wahl 2024 – Wann liegt das Ergebnis vor?

Die Wahlnacht live im deutschen Fernsehen

Für deutsche Zuschauer, die das spannende Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump in Echtzeit mitverfolgen möchten, bieten zahlreiche Sender umfangreiche Live-Berichte. Die Berichterstattung beginnt bereits am Abend des 5. November. Zu den ersten gehört WELT mit einem US-Wahl-Spezial ab 22:00 Uhr. Weitere Sender wie ProSieben, Sat.1, n-tv und ZDF beginnen ihre Wahlnacht-Programme ab Mitternacht, während ARD und RTL ab 1:00 Uhr live berichten. Diese Programme bieten Analysen, Hochrechnungen und Interviews mit internationalen Experten, um den Wahlverlauf spannend und umfassend abzubilden.

Zusammenfassung

Für deutsche Beobachter beginnt die US-Wahl 2024 am 5. November um 11:00 Uhr, wenn die ersten Wahllokale in den USA öffnen. Die Wahlnacht-Berichterstattung deutscher TV-Sender startet bereits am Abend und läuft durch die Nacht bis in die Morgenstunden des 6. Novembers – eine spannende Möglichkeit, die Entscheidung über das Weiße Haus hautnah mitzuerleben.