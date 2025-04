Wann beginnen die Osterferien?

Die Osterferien 2025 werden voraussichtlich wieder für volle Straßen sorgen. Besonders kritisch wird der 11. April, wenn die drei bevölkerungsreichsten Bundesländer in die Ferien starten.

Ostern fällt als bewegliches Fest jedes Jahr auf einen anderen Termin. Damit verschieben sich jeweils auch die Osterferien von Jahr zu Jahr. Festgelegt ist, dass Ostern stets am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. 2025 fällt dieser Tag auf Sonntag, 13. April, und zwar in Verbindung mit einer Mondfinsternis, die aber von Deutschland aus kaum sichtbar ist. Die Osterfeiertage beginnen dadurch verhältnismäßig spät im Jahr.

Ostern 2025

Gründonnerstag: 17. April 2025

Karfreitag: 18. April 2025

Ostersonntag: 20. April 2025

Ostermontag: 21. April 2025

Osterferien 2025 nach Bundesländern

Baden-Württemberg: 14. April bis 26. April 2025

Bayern: 14. April bis 25. April 2025

Berlin: 14. April bis 25. April 2025

Brandenburg: 14. April bis 25. April 2025

Bremen: 7. April bis 19. April 2025

Hamburg: 10. März bis 21. März 2025 (Frühjahrsferien)

Hessen: 7. April bis 21. April 2025

Mecklenburg-Vorpommern: 14. April bis 23. April 2025

Niedersachsen: 7. April bis 19. April 2025

Nordrhein-Westfalen: 14. April bis 26. April 2025

Rheinland-Pfalz: 14. April bis 25. April 2025

Saarland: 14. April bis 25. April 2025

Sachsen: 18. April bis 25. April 2025

Sachsen-Anhalt: 7. April bis 19. April 2025

Schleswig-Holstein: 11. April bis 25. April 2025

Thüringen: 7. April bis 19. April 2025

Stau in den Osterferien vermeiden

Die Osterferien 2025 werden voraussichtlich wieder für volle Straßen sorgen. Besonders kritisch wird der 11. April, wenn die drei bevölkerungsreichsten Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam in die Ferien starten.

Der Gründonnerstag – dieses Jahr am 17. April – zählt traditionell zu den staureichsten Tagen des Jahres und dürfte auch 2025 keine Ausnahme bilden. Zum Ferienende am Wochenende des 25. und 26. April wird es noch einmal besonders eng auf den Straßen, da gleich zehn Bundesländer ihre Ferien beenden - Reisende sollten hier wenn möglich auf den Sonntag ausweichen. Auch am und nach dem Ostermontag (21. April) ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen durch Rückreiseverkehr zu rechnen.

Besonders stauträchtige Tage in den Osterferien

11. April (Freitag) – Ferienbeginn in den großen Bundesländern

17. April (Gründonnerstag)

21. April (Ostermontag)

25./26. April (Rückreiseverkehr)

Oster-Stau Richtung Österreich, Schweiz, Frankreich

Urlauber, die in Richtung Österreich, Schweiz oder Frankreich unterwegs sind, müssen mit besonderen Engpässen rechnen. Auf der Brennerautobahn werden die Behinderungen durch Sanierungsarbeiten an einer Brücke noch verstärkt. Um Staus möglichst zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Reise an einem normalen Wochentag außerhalb der Hauptverkehrszeiten anzutreten.

Vom Osterfest hängen übrigens nicht nur die Osterferien ab, sondern auch weitere Feiertage und Kirchenfeste: Aschermittwoch liegt immer 46 Tage vor dem Ostersonntag. Christi Himmelfahrt folgt 40 Tage nach Ostern, im Jahr 2025 am 29. Mai. Pfingstmontag steht 50 Tage nach Ostern an, 2025 am 9. Juni. Wer das Osterdatum kennt, kann sich das Datum anderer Feiertage einfach ausrechnen.