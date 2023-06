1 Bei seiner Wahl im Jahr 2018 strahlte Troy Dutta. Jetzt hört er nach nur viereinhalb Jahren auf. Foto: Pressefoto Horst Rudel/Horst Rudel

Der Wangener Bürgermeister Troy Dutta hört zum Jahresende überraschend auf. Viele Bürger fragen sich: warum? In einer eigens einberufenen Gemeinderatssitzung bleibt der 46-Jährige eine schlüssige Antwort schuldig.









Was hat den Wangener Bürgermeister dazu bewogen, sein Amt zum Jahreswechsel niederzulegen? Seit der überraschende Rückzug Ende der vergangenen Woche publik wurde, rätseln die Wangener darüber. Für Donnerstagabend hatte Troy Dutta eine Erklärung dazu angekündigt und eigens eine Sitzung des Gemeinderats einberufen. Und die war so gut besucht, wie schon lange keine in der Schurwaldgemeinde. Etwa 90 Bürger drängten sich im hinteren Teil der Gemeindehalle, wollten wissen, was hinter dem Amtsverzicht des 46-Jährigen steckt, dessen Amtsperiode noch dreieinhalb Jahre laufen sollte.