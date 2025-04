1 Laut Polizei bremste die Busfahrerin wegen eines Fahrradfahrers. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Maximilian Koch

Eine Linienbusfahrerin muss stark abbremsen. Daraufhin fällt ein Kleinkind aus einem Buggy und knallt mit dem Kopf auf.











Ein Säugling ist in einem Linienbus in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) wegen einer ruckartigen Bremsung aus einem Buggy gefallen und mit dem Kopf auf dem Boden aufgekommen. Die Busfahrerin habe an einer Straßenverengung wegen eines Fahrradfahrers abbremsen müssen, teilte die Polizei mit.