Franca Lehfeldt und Christian Lindner geben seltene Einblicke in ihr Privatleben. Die Journalistin teilt einige Urlaubsbilder aus dem Sommer. Zu sehen ist auch ihr Ehemann - ungewohnt entspannt und leger gekleidet.
Franca Lehfeldt (35) und Christian Lindner (46) haben ihren ersten Sommer als Eltern offensichtlich in vollen Zügen genossen. In ihrer Instagram-Story teilte die Journalistin und Unternehmerin mehrere Eindrücke vom Familienurlaub zwischen See und Bergen. Neben Erholung standen auch Tennis und Wandern auf dem Programm.