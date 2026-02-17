Wandertipps für den Südwesten: ...und nach dem Wandern ins heiße Thermalwasser

Es ist ein Hochgenuss, auch jetzt im Spätwinter draußen zu sein, wenn man sich danach im warmen Wasserbecken entspannen kann. Hier sind fünf Wandertipps mit Thermen- und Saunaanschluss.
Wenn es draußen kalt und trüb ist, kuscheln sich viele lieber in eine Decke und lesen ein gutes Buch. Auch gut. Aber wie wäre es mit Wandern und Thermenbesuch? Dann ist man an der frischen Luft und bewegt sich und belohnt sich am Ende zusätzlich mit einem Wellnessnachmittag. Bei den folgenden fünf Wanderungen auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald ist jedenfalls ein Thermalbad immer ganz nah.