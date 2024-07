Anreise:Lauffen, Parkplatz Freizeitgelände Forchenwald, öffentliche Verkehrsmittel: www.bwegt.de

Länge: ca. 10,5 km auf meist asphaltierten Wegen und einigen Waldpfaden.

Auf- und Abstiege: ca. 20 m

Hier geht’s lang:

Vom Parkplatz am Forchenwald 1 führt der Weg unmarkiert abwärts, dann nach rechts. Es geht am Freibad vorbei hinunter zum Neckar. Auf der Otto-Konz-Straße wandern wir parallel zum Fluss, die Straße macht einen Linksbogen und mündet in die Neckarstraße. Hier geht es nach rechts und über die Brücke, dann unten rechts durch die Brücke hindurch. Nun haben wir die Rathausburg im Blick, links steht die Regiswindiskirche. Es geht auf dem Uferweg entlang. Am Ende des Weges hinauf auf die Mühltorstraße, auf dieser rechts hinauf zur Rathausburg-Brücke. Auf der baumbestandenen Insel kommen wir zum Rathaus.

Zurück über die Brücke, in der Oberamteistraße hinauf zum Neuen Heilbronner Tor (1772). Wieder zurück, bei der „Sonne“ nach links in die Heilbronner Straße und über die Alte Brücke. Drüben rechts an der Uferstraße entlang. Vor der Kirche links in die Langestraße und gleich darauf rechts die Kirchbergstraße hinauf zur Regiswindiskirche 2. Sie wurde 741/742 erstmals erwähnt, und der Dichter Friedrich Hölderlin wurde in dieser evangelischen Kirche getauft. Nach Besichtigung der Kirche geht es in der Kirchstraße weiter und in der querenden Bergstraße nach rechts. Unten über die Hauptstraße und den Kiesplatz. Über die Zaberbrücke, dann auf der Dammstraße nach links. Unter der Eisenbahnlinie durch und vor zur Nordheimer Straße. Drüben zum Hölderlindenkmal. Hölderlin wurde 1770 in Lauffen geboren.

Karte: Geobasisdaten © www.lgl-bw.de, Bearbeitung: Werner Sippel

In der Klosterstraße nach rechts, nun mit dem Zeichen Rundwanderweg 3 (RWW 3). Nach den letzten Häusern blicken wir auf die Weinlage Katzenbeißer 3. Zum seltsamen Namen Katzenbeißer: Wer sich früher diesen Wein kaufte, musste tiefer in die Tasche greifen, „biss“ also ein größeres Loch in die „Geldkatze“ (Geldbeutel). Nach geraumer Zeit führt das RWW 3-Zeichen scharf nach links, wir überqueren das Zaberbrückle und erreichen die Verkehrsstraße. Drüben vor der Bahnunterführung nimmt uns die Markierung nach rechts, und wir wandern an den Bahngleisen entlang.

Das Zeichen zeigt nach rechts zum Naturschutzgebiet „Alte Neckarschlinge“ im Kaywald 4. Dann nach links markierungsgemäß auf einem schmalen Pfad. Hier haben wir Natur pur. Am Ende des Gebietes durch eine Bahnunterführung, dann nach links aufwärts. Achtung: Das links angebrachte Zeichen weist auf einen rechts weggehenden Feldweg zum See „Seeloch“. Später auf dem querenden Sträßchen nach rechts. Am Ende eines Feldes zeigt die links angebrachte Markierung nach rechts auf einen Asphaltweg, dann ein paar Meter links und bei den Höfen wieder rechts aufwärts. Die B 27 wird überquert, und wir wandern zu unserem Ausgangspunkt zurück. Eine Stadtführung in Lauffen lohnt sich. Mehr Infos hier

Kartentipp: LGL, Wanderkarte 7, Heilbronn/Ludwigsburg, NaturNavi-Wander

karte 52-541, Stuttgart Nordost.