Die Rundwanderung startet in der südpfälzischen Gemeinde Schweigen-Rechtenbach gegenüber vom elsässischen Städtchen Wissembourg. Bei einem Tagesausflug empfiehlt sich ein Besuch des Städtchens.

Die Runde führt vom Naturschutzgebiet Haardtrand – Am Hasenberg aus durch den Pfälzerwald hinauf zur ehemaligen Reichsburg Guttenberg auf dem 503 Meter hohen Schlossberg. Über diesen Berg führen auch die Prädikatswanderwege Pfälzer Weinsteig und der Saar-Pfalz-Weg.

Streckenlänge: 9,5 km Auf- und Abstiege: jeweils 280 m

Lesen Sie auch

Anfahrt: Von Stuttgart über die Autobahnen A 8 und A 65 bis zur Ausfahrt Wörth-Dorschberg. Von hier nach Schweigen-Rechtenbach. Ausgangspunkt ist der Friedhof von Rechtenbach an der Ecke Friedhofstraße/Am Weiher. Mit dem Zug über Karlsruhe nach Landau und weiter mit dem Bus nach Rechtenbach, www.bahn.de.

Hier geht’s lang:

1 Vom Friedhof Rechtenbach können Sie entweder dem Gelben Punkt auf weißem Grund (4,4 km) oder der Ruine-Guttenberg-Tour (4,6 km) folgen, die als oranges Burgtor auf weißem Grund dargestellt wird. Beide Wanderzeichen führen zur Wegspinne Drei Buchen unterhalb der Ruine Guttenberg. Zu Beginn der Tour werden Sie an zwei kleinen Seen mit schönem Rastplatz und am historischen Wäscheplatz von Rechtenbach vorbei geführt.

2 Nach 1,1 km trennen sich die Wanderzeichen/Wanderwege. Der gelbe Punkt führt Sie an der Breitenborn-Quelle vorbei hoch zur Weggabelung An der Wegscheid (Schutzhütte, 1 km) und weiter zu den Drei Buchen unterhalb der Ruine Guttenberg. Die Ruine-Guttenberg-Tour hingegen folgt weiterhin dem Tal des Rußbachs und bringt Sie ebenfalls zur Wegspinne Drei Buchen.

Hier geht’s lang. Karte: Geobasisdaten © www.lvermgeo.rlp.de, Foto: Bearbeitung: Günther Weinert

3 Von diesem Platz können Sie entweder mit dem „gelben Punkt“ oder mit dem „Pfälzer Weinsteig“ (rot-weiße Welle) zur Ruine aufsteigen.

4 Nach der Besichtigung der Ruine und einer schönen Rast mit herrlichem Fernblick gestaltet sich der Rückweg recht einfach. Die Wanderzeichen des Pfälzer Weinsteigs bringen Sie sicher bis zum Ausgangspunkt zurück.

5 Die 11-km-Tour Schweigen/Rechtenbach – vom Weindorf hinauf zur Ruine Guttenberg – zeigt Ihnen noch eine andere Wegvariante. Sie führt über den Saar-Pfalz-Weg (Schwarzer Punkt auf weißem Grund) von der Ruine bis zu den Weinbergen von Schweigen-Rechtenbach (Hütte am Sonnenberg; zeitweise bewirtschaftet, Tel. 0 63 42 / 75 76). Von dort geht es durch die Weinberge zurück zum Friedhof von Rechtenbach.

Internet: Die GPX-Datei gibt’s unter Wanderfex im Portal Outdooractive.

Kartentipp: Bad Bergzaberner Land, Wander- und Radwanderkarte, Top-Stern-Karte. Pfälzerwald 8, Blatt 42-544, NaturNavi.

Einkehren: Beim Deutschen Weintor gibt es die Gaststube Stichelfritz, www.stichelfritz.de, und den Schweigener Hof, www.schweigener-hof.com.