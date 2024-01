Vom Wilhelmsplatz über die Alexanderstraße, hinauf zum Bopser. Hinunter zum Lehenviertel und der beeindruckenden Mozartstraße.

Länge: rund 6 km, alles Gehwege

Hier geht´s lang:

Wir beginnen Tour am Wilhelmsplatz 1. Um den Platz herum haben sich mehrere Cafés und Restaurants etabliert. Wir biegen in die Schlosserstraße ein, überqueren die Christophstraße, um dann nach links in der Sophienstraße hinaufzugehen. Jetzt beginnt es architektonisch interessant zu werden, das Gründerzeithaus Nr. 1b ist hervorzuheben.

Am Ende der Straße führt eine Treppe hinauf zur Heusteigstraße, hier rechts, gegenüber steht das imposante Eduard-Pfeiffer-Haus (Nr. 45). Das Haus war früher ein sogenanntes Ledigenheim, in dem unverheiratete Arbeiter und Tagelöhner wohnten. Eduard Pfeiffer hat dieses Gebäude gestiftet, er war der Gründer der Kolonien Stuttgart-Ostheim, Stuttgart-Südheim und Stuttgart-Westheim. Die Mieter konnten diese ansprechenden Häuser mit kleinem Garten in Raten kaufen.

Weiter vorne schlendern wir links in die Weißenburgstraße, über die Mozartstraße hinauf zur Olgastraße. Unterwegs geht es an Stadthäusern vorbei, verziert mit Giebeln, Erkern, Fassadenmalereien, vorwiegend aus der Zeit des Jugendstils und des Klassizismus.

In der Olgastraße gehen wir ein paar Schritte links hinunter, auf der anderen Straßenseite, am Haus 93b, fallen zwei große Atlanten am Eingangsportal auf. Dann wieder hinauf, an der Straßengabel steht das stattliche Eckhaus, markant durch seine rote Farbe. Wir wandern die Neue Weinsteige hinauf, kurz danach biegen wir links in die Alexanderstraße ein, die viele schöne Beispiele verschiedener Architekturstile aus der vorvergangenen Jahrhundertwende bietet.

Das 1906 erbaute Jugendstil-Haus Nr. 151/153 fällt durch seine weißen Balkongeländer und seine prächtige Fassade auf. Wir gehen weiter an der Bopserstraße vorbei, am Haus mit dem Eckturm ( 1894, L. Eisenlohr) rechts die Schickstaffel hoch und kommen oben zum Danneckerplatz mit den Mann-und-Kind-Skulpturen. In der Danneckerstraße links abwärts kommen wir zur Wächterstraße, hier rechts zur Hohenheimerstraße.

Über die Straßenbahnschienen und links abwärts zur Dobelstraße. In die rechts hinein, gleich wieder rechts in die Sonnenbergstraße mit alten Landhausstil-Gebäuden. Dann rechts in die folgende Neefstraße, an deren Ende nehmen wir die Staffeln des Oberer Reichenbergweg hinauf zur Bopserwaldstraße. Die gehen wir rechts an schönen Villen vorbei hinab. Unten, nach der Rechtskurve gegenüber einem „Fachwerkhäusle“, sehen wir auf der linken Seite das Richtungsschild zum Teehaus im Weißenburgpark 2. Über Serpentinen hinauf zu diesem Pavillon, den der Stuttgarter Seifenfabrikant Ernst von Sieglin 1912 erbauen ließ. Darunter befindet sich der schön ausgeschmückte Marmorsaal.

Neben dem Pavillon steht eine Büste des Malers Reinhold Nägele (1884-1972). Oberhalb des Pavillons erhebt sich eine Aussichtsplattform. Wir gehen wieder auf unseren Weg zurück, unten nach links und über die Hohenheimerstraße . Drüben auf einem Fußweg links hinauf zur Straßenkreuzung am Ernst-Sieglin-Platz, hier nehmen wir die rechte Neue Weinsteige abwärts.

Unten macht die Straße eine scharfe Rechtskurve, am linksliegenden Haus Nr. 16 gehen links Treppenstufen hinab zur Alexanderstraße die wir überqueren. Wir sind jetzt in der Cottastraße, die uns über die Immenhoferstraße führt. Links liegt der Fangelsbachfriedhof, dann biegen wir rechts in die Mozartstraße ein. Bald darauf sehen wir links das Mozart-Haus im Historismus-Stil, mit seiner Büste und dem Gemälde „Salzburg“. Gehen dann über einige Querstraßen, vorbei am Backsteingebäude der Hofbuchdruckerei Greiner & Pfeiffer (1894) und kommen zum Mozartplatz. Dem gegenüber bummeln wir nach links in die Bopserstraße, dann nach rechts in die Heusteigstraße und nach links in die Wilhelmstraße.

Kartentipp: LGL – Wanderkarte W 228, Stuttgart, 1: 25.000