Diese Familienwanderung bei Bad Dürkheim führt vorwiegend auf naturnahen Pfaden durch einen vielfältigen Mischwald und liegt im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Dabei erkunden Sie Felsformationen, steigen auf einen imposanten Aussichtsturm, genießen einen einsamen Waldsee und staunen über viele historische Besonderheiten.

Streckenlänge: circa 11 Kilometer

Auf- und Abstiege: jeweils rund 170 Meter

Anfahrt: Der Wanderparkplatz „Forsthaus Lindemannsruhe“ liegt 6 Kilometer nordwestlich von Bad Dürkheim. Von Stuttgart kommend erreichen Sie den Ort über das Autobahnkreuz Walldorf oder Karlsruhe. Sie umfahren Bad Dürkheim nördlich und kommen dabei am Gradierwerk vorbei, das Teil der Kuranlage ist. Auf der L517 und L518 geht es durch Weinberge und Wald bis zum Forsthaus Lindemannsruhe, bei dem sich der Wanderparkplatz befindet.

Hier geht’s lang. Foto: Geobasisdaten © www.lvermgeo.rlp.de/Bearbeitung: Günther

Hier geht’s lang:

1 Wandern Sie vom Parkplatz mit dem „grün-weißen Balken“ bis zur nächsten Weggabelung. Der Wanderweg führt parallel, aber im Abstand zur Straße nach Westen 2. An der nächsten Weggabelung treffen Sie auf den „roten Punkt auf weißem Grund“ bzw. auf den Ganerbenweg (schwarze Streitaxt auf gelbem Kreis und weißem Rechteck). In einem spitzen Winkel gehen Sie nach links, überqueren die Straße und gehen weiter bis zum Heidenfels 3. Sie stehen nun an der oberen Kante des Heidenfelsens. Gehen Sie nach unten in den Heidenfels hinein und umrunden den Felsen im unteren Bereich.

Vom Heidenfels geht es nun zum Bismarckturm. Dabei stoßen Sie nach ca. 200 Metern auf die Weggabelung „östlicher Heidenfels 484 Meter“. Hier verlassen Sie den Wanderweg mit dem „roten Punkt“ bzw. den Ganerbenweg und gehen konsequent geradlinig weiter. Dabei orientieren Sie sich zunächst an der Bergkante, die rechts verläuft. Im weiteren Verlauf sehen Sie große Schilder, die in Richtung Bismarckturm zeigen.

4 Auf der Aussichtsplattform des Bismarckturms sind vorbildliche Hinweistafeln montiert, die Ihnen die markanten Orte rundherum zeigen. Ab dem Bismarckturm geht es auf dem Ganerbenweg bis zum Forsthaus Lindemannsruhe (Parkplatz), wo Sie die schmale Landstraße überqueren 5. Folgen Sie vom Parkplatz halbrechts erneut dem Ganerbenweg bis zur Weggabelung „südlich Teufelsmauer 450 Meter“, wo Sie auf den „Historischen Rundwanderweg Leistadt“ treffen.

Hier können Sie sich entscheiden, ob Sie weiterhin dem Ganerbenweg folgen (gepunktete Linie), der Ihnen die Teufelsmauer, die Teufelsbank, das Kanapee, den Leininger Grenzstein, die Suppenschüssel und den Krummholzerstuhl zeigt oder ob Sie ein Stück auf dem Historischen Rundwanderweg Leistadt wandern wollen. Auf diesem Abschnitt sehen Sie die Römischen Wagenspuren, den Liebesbriefkasten, das Portemonnaie und die Laurahütte. Beide Varianten lohnen sich.

6 Der Historische Rundwanderweg biegt rechts ab und führt den Berg hinab bis zur Weggabelung „Auf der Rothsteig/Wochenendhaussiedlung“. Dort trifft er auf den „weiß-roten Balken“, dem Sie nach links zur Laurahütte folgen (0,6 Kilometer). Von der Laurahütte geht es mit dem gleichen Wanderzeichen weiter bis zum Ungeheuersee. Ab dem Ziegenkäseplatz bzw. Burgunder Rastplatz führt Sie zusätzlich der Ganerbenweg.

7 Nach einer schönen Rast an der Weisenheimer Hütte am Ungeheuersee führt Sie der Ganerbenweg sicher am Herxheimer Brünnchen vorbei hinauf zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz am Forsthaus Lindemannsruhe.

Info: Bad Dürkheim

Internet: Eine leicht veränderte Tour kann man im Wanderportal Outdooractive unter dem Stichwort „Wanderfex“ als GPX-Datei herunterladen. Dort gibt es viele Bilder und detaillierte Karten, die Ihnen einen Überblick über die Tour geben.

Kartentipp: Eine Karte zur Ergänzung der Tour ist wichtig, da Wege gesperrt oder witterungsbedingt schwer begehbar sein können. Pfälzerwald 4, Blatt 43-548, Maßstab 1:25 000, NaturNavi.

Einkehren: Forsthaus Lindemannsruhe, Weisenheimer Hütte am Ungeheuersee/Bismarckturm.