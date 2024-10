Die aussichtsreiche Wanderung führt durch den Wald zum sehenswerten Schloss Liebenstein und zu den Felsengärten. Entlang von Weinbergen gelangt man zum grandiosen Aussichtspunkt „Käsbergkanzel“ mit Blick auf die Neckarschleife. Überwiegend befestigte Wege, Wald- und Feldwege.

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Ziegelhütte

Länge: ca. 15 km, überwiegend befestigte Wege, Wald- und Feldwege.

Auf- und Abstiege: ca. 40 m

Anfahrt: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, www.bwegt.de

Am Ortseingang von Mundelsheim am Wanderparkplatz Ziegelhütte, Großbottwarer Straße, 1 beginnt die Tour. Über die Straße, drüben auf dem asphaltierten Weg zunächst markierungslos nach rechts. Gleich darauf unterqueren wir die Landesstraße L 1115, jetzt geführt von den Markierungen blaues Kreuz und rote Traube. Bergauf, oben auf der Kuppe drehen wir uns um: links die Berge des Schwäbisch-Fränkischen Walds, dann der Lemberg, Korber Kopf, Fernsehturm, Engelbergturm und Hohenasperg. Über freies Feld und in den Wald. Bei einer Wegegabel mit Markierung blauer Punkt nach links. Nach Waldaustritt kurz rechts, sofort darauf links und an einem Reiterhof vorbei Richtung Ottmarsheim. Überqueren die Straße, gehen auf der Winzerhäuser Straße, dann nach links in die Ilsfelder Straße, gleich darauf nach rechts in den alten Teil von Ottmarsheim 2. Am Dorfplatz mit Brunnen halb rechts, mit der Markierung in die Liebensteiner Straße. Am Ortsende folgen wir dem Radweg Liebenstein. Wir erreichen den Golfplatz und das Schloss 3 (16. Jh.), von außen zu besichtigen. Auf dem gleichen Weg zurück, jetzt mit der Markierung rotes Kreuz. Dann nach rechts, auf einem Waldpfad abwärts, in einem Wäldchen an der Golfanlage entlang. Bei einer Schutzhütte über Golfrasen (für Wanderer erlaubt). Auf Trampelpfad über ein Bächle in ein Gehölz, an dessen Ende auf ein Fahrsträßchen. Hier links, unter der Kreisstraße K 1625 durch zum Aussiedlerhof Röser. Am Hof vorbei, dann links zu den „Felsengärten“, jetzt mit Rotpunktmarkierung.

Vor zur Straße nach Gemmrigheim, auf dieser kurz nach rechts, dann markierungsgemäß nach links. Am Waldrand entlang, dann nach rechts in den Wald. Der rote Punkt führt uns durch den Wald. Vorbei an einem Mammutbaum, nach Waldaustritt geht es aufwärts, bei einem Hof über die Straße. Drüben auf einem Grasweg zwischen Apfelbäumen abwärts. Unten links, dann geradeaus an einem Hochsitz vorbei (Richtungsschild „Felsengärten“), dann nach rechts in den Wald hinein. Nach links und bald aus dem Wald. Nach rechts hinab, unten über die Landesstraße L 1115. Hinauf zum Parkplatz der „Felsengärten“. Der Wegetafel „Käsbergkanzel“ und der Rotpunktmarkierung folgen, bei einer Wegkreuzung nach links. Die Kreisstraße K 1620 überqueren und dem unbefestigten Weg nach rechts zur Weinlage „Käsberg“. Dann kurz links, dann gleich wieder rechts, zwischen Weinreben kommen wir zu einer Kreuzung. Hier mit Markierung rote Traube und Richtungsschild „Käsbergkanzel“ nach links. Dann rechts hinab zur Käsbergkanzel, dem grandiosen Aussichtspunkt 4, mit prächtigem Blick auf die Neckarschleife, die unter uns mäandert. Ein paar Stäffelestufen zurück, die Markierung weist nach rechts. Auf schmalem Pfad an den Rebstöcken entlang. Bei einer Baumgruppe mit roter Traube nach links aufwärts. Auf die L 1115 zu, kurz davor nach rechts hinab zum Ausgangsort. Ein Stadtrundgang durch Mundelsheim lohnt. www.mundelsheim.de.

Karte:LGL, Wanderkarte Heilbronn/Ludwigsburg, Karte 7