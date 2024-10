Wandertipp für Baden-Württemberg: Nach Schloss Liebenstein durch die Weinberge

Höhepunkt dieser Wanderung ist sicher das Schloss Liebenstein. Man kann die Anlage frei besichtigen. Davor wandern wir erst durch eine Felderlandschaft, dann entlang der Golfanlage, die immer wieder Einblicke auf prächtige Bäume bietet, und zuletzt durch die Neckarwestheimer Weinberge.

Streckenlänge: etwa 7,4 Kilometer

Auf- und Abstiege: etwa 110 Meter

Ausgangspunkt: Neckarwestheim, Friedhofstraße. Weitere Parkmöglichkeiten im Ort oder auf dem Wanderparkplatz an der K2085/Pfahlhöfer Straße. Oder mit ÖPNV bis Neckarwestheim, www.efa-bw.de.

Hier geht’s lang:

Wir folgen erst der Friedhofstraße (1), danach der Rudolf-Diesel-Straße ortsauswärts. Am Ende der Bebauung wandern wir geradeaus auf einem asphaltierten Feldweg weiter.

Nach einem lang gestreckten Gehölz auf der linken Straßenseite zweigen wir an einer Kreuzung rechts ab (2) in Richtung „Schloss Liebenstein“. Kurz darauf überqueren wir die Pfahlhöfer Straße/K2085.

Auf der anderen Straßenseite kommen wir an einem Wanderparkplatz (3) vorbei, danach wandern wir entweder auf dem Sträßchen weiter oder, vielleicht etwas interessanter, an der Verzweigung auf dem linken, geschotterten Weg. Nach einer Weile zweigen wir an der Linkskurve rechts ab auf einen Wiesenweg, der uns zu dem Sträßchen bringt (4). Ihr folgen wir nach links, nun wandern wir links des Golfplatzes sanft bergauf.

Immer mit Blick nach rechts auf die gepflegte Anlage und zum Teil auf die Weinberge und Neckarwestheim erreichen wir schließlich das Ende des Golfplatzes und danach Schloss Liebenstein (5). Man kann die Anlage frei besichtigen, ja sogar nach vorheriger Terminabsprache im Rathaus an einer Führung teilnehmen. Danach folgen wir der Straße – aus ankommender Gehrichtung gesehen – nach rechts weiter.

Gleich nach dem links liegenden Parkplatz zweigen wir links ab und kürzen so die Kurve der Straße ab. Bald treffen wir aber wieder auf diese. Wir nehmen nun den links der Straße entlang des Golfplatz verlaufenden Weg, dann biegen wir bei nächster Gelegenheit, wo der Weg wieder auf die Straße trifft, rechts ab 6, überqueren diese und wandern auf ihrer anderen Seite am Fuß der Weinberge entlang bis zum ersten links abgehenden Weg (7).

Ihm folgen wir nun bergauf. Nach links sehen wir über die Weinberge zu Schloss Liebenstein. Den ersten rechts abgehenden Weg ignorieren wir. Danach halten wir uns an einem querenden Weg links, biegen aber gleich danach rechts ab (8). Er bringt uns zu den Häusern von Neckarwestheim. Vor ihnen zweigen wir scharf rechts ab (9) und wandern nun zwischen Weinbergen und der Häuserreihe. Etwas später biegen wir nach dem letzten Haus links ab und halten uns weiter entlang der Häuser.

Nach einem rechts abgehenden Weg zweigen wir nach dem nächsten Haus links ab und folgen der Südstraße bis zum rechts liegenden Kreisverkehr an der Hauptstraße. Nach ihm beginnt die Friedhofstraße.

Kartentipp: Wanderkarte W 219 Murrhardt, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL); Wanderkarte mit Radwegen Bietigheim-Bissingen Beilstein Blatt 52-543, NaturNavi.