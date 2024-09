Wandertipp für Baden-Württemberg: Historisches Denkmal im Schwäbischen Wald

1 An der Waldstückleshütte kann man mit bester Aussicht rasten Foto: /Dieter Buck

Die Wanderung verläuft zwischen Obstbäumen und Weinbergen und beschert am Schluss eine herrliche Aussicht über das Remstal zu den gegenüberliegenden Schurwaldhöhen.











Link kopiert



Wir besuchen bei dieser Wanderung in den Ausläufern des Schwäbischen Waldes mit dem Königstein ein historisches Relikt, das an eine königliche Hochzeit erinnert. Sie führt zwischen Obstbäumen und Weinbergen, verläuft in ihrer Mitte durch den Wald und beschert am Schluss noch eine herrliche Aussicht über das Remstal zu den gegenüberliegenden Schurwaldhöhen.