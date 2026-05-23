Wandertipp für Baden-Württemberg: Eine Wanderung auf dem Hochschwarzwälder Hirtenpfad

Auf 1000 Höhenmetern führt die Wanderung über Wiesen, durch lichte Wälder und an Waldrändern entlang.
Wo auf den Höhen des Schwarzwalds jahrhundertelang Kinder Ziegen und Kühe gehütet haben, befindet sich heute der Hochschwarzwälder Hirtenpfad, ein etwa acht Kilometer langer Rundwanderweg auf rund 1000 Höhenmetern in der Feldberg-Region. Die Strecke führt über Wiesen, durch lichte Wälder und an Waldrändern entlang. Ein Highlight sind die schönen Ausblicke über das Urseetal bis nach Lenzkirch und bei guter Sicht bis zu den Alpen.