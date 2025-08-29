Wanderregion Schwäbischer Wald: Ohne die Pflegearbeit der Waldmeister gibt’s keine Premium-Wanderwege

Ob Schilder, Sichtachsen oder Brücken: Zwei Waldmeister prüfen und pflegen die Premiumwege im Schwäbischen Wald – damit Wanderer sicher und sorgenfrei unterwegs sind.
Auf dem schmalen Hangpfad über der Hörschbachschlucht bleibt Walter Hieber vor einer Eiche stehen. „Hier fehlt ein Schild“, sagt er knapp und zeigt auf den Stamm. Manfred Krautter steht schon bereit – in der einen Hand eine Kartusche mit Montagekleber, in der anderen das Ersatzschild mit Feen-Logo und Richtungspfeil. Hieber kratzt mit einem Metallschaber die Rinde sauber, dann drückt er das handtellergroße Hinweisschild gegen den Stamm. Es hält. Der Kontrollgang geht weiter auf dem elf Kilometer langen Premiumwanderweg „Waldklingen“ – denn längst sitzt nicht mehr jedes Schild da, wo es soll.