Wanderer zwischen Welten: Ein KI-Künstler wird zum Vater der „Remstal-Lisa“

Die Region punktet im Tourismus bundesweit mit digitalen Gästeführern. Wer ist der Mann hinter dem Erfolg, der Stiftungschef Bernd Bartolome?
Mit seiner „Remstal-Lisa“ und deren Kollegen ist Werner Bader rundum glücklich. Nicht nur von Gästen erhält der Geschäftsführer des Remstal-Tourismus viel Lob für die Avatare, die im Online-Dialog fast wie echte Menschen Ausflugs- oder Einkehrtipps geben. Auch bundesweit erntet er aus der Urlaubsbranche viel Interesse und Zuspruch für das Pilotprojekt mit Künstlicher Intelligenz (KI). „Hervorragend“ sei die Resonanz, bilanziert Bader nach einigen Monaten, „wir sind begeistert“.