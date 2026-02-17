Seit fast 30 Jahren steht Paris Hilton im Rampenlicht - erst als Skandalfigur, dann als Geschäftsfrau, zuletzt als Mutter und Aktivistin. Kaum eine Karriere wurde so belächelt und später neu gelesen. Ihre Geschichte erzählt dabei mehr, als man auf den ersten Blick vermutet.
Seit fast 30 Jahren ist Paris Hilton (45) Teil der Popkultur. Kaum eine Prominente wurde so lange verspottet, sexualisiert, unterschätzt. Mittlerweile sieht das anders aus. Wer ihre Geschichte betrachtet, lernt deshalb nicht nur etwas über sie, sondern über uns.