Wandel der Arbeitswelt: KI in Firmen viel genutzt - Schulungen oft Mangelware

Viele Unternehmen setzen bereits KI ein, haben ihre Teams aber noch nicht in der Anwendung gezielt weitergebildet. Experten fordern nun mehr Qualifizierung.
Berlin - Viele Unternehmen in Deutschland nutzen einer Umfrage zufolge bereits generative KI - deutlich weniger haben ihre Beschäftigten aber in der Nutzung solcher Anwendungen geschult. Das geht aus Daten hervor, die das Marktforschungsinstitut Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands erhoben hat. Demnach setzen 56 Prozent der befragten Unternehmen generative KI-Tools wie ChatGPT, Gemini, Claude oder Copilot im Arbeitsalltag ein. 50 Prozent der Befragten sehen zudem einen hohen oder sehr hohen Weiterbildungsbedarf beim Thema KI. Allerdings sagten nur 27 Prozent der Befragten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Unternehmens bereits entsprechende Weiterbildungen besucht hätten.