Walldorf: SAP beabsichtigt, rund 10.000 Stellen zu streichen - Gewinn wächst stark

1 SAP möchte bis zu 10.000 Stellen streichen. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Europas größter Softwarehersteller will weltweit Stellen abbauen. Zuerst war von 8000 Jobs die Rede - nun sollen mehr Beschäftigte gehen. Neue Jobs gibt es aber im Bereich Künstliche Intelligenz.











Europas größter Softwarehersteller SAP weitet sein Stellenabbauprogramm wegen der hohen Nachfrage bei den Beschäftigten aus. Statt 8.000 Stellen sollen nun 9.000 bis 10.000 Jobs gestrichen werden, wie das Unternehmen mit Sitz in Walldorf in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Am Ende des zweiten Quartals gab es 105.315 Stellen - und damit fast 3.000 weniger als am Ende des ersten Quartals.