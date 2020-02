Wallaby in Horb am Neckar

1 Das Wallaby, das in Horb am Neckar ausgebüxt war, ist tot. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Aurelien CHARRIER

Das Wallaby, das am Montag nach dem Sturm Sabine in Horb am Neckar ausgebüxt war, wurde nun tot auf einer Wiese gefunden.

Horb a. N.ckar - Traurige Nachrichten aus Horb am Neckar: Das Wallaby, das am Montag in Horb-Talheim von einem Privatgrundstück entlaufen war (wir berichteten), ist tot. Das meldete der Tierschutzverein Horb.

Nachdem der Orkan Sabine Zäune zerstört hatte, war das Tier aus seinem Gehege ausgebüxt, während seine drei Artgenossen im Gehege blieben.

Die Tierschützer baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und wollten das Wallaby mit einer Lebendfalle für Hunde wieder einfangen und den Haltern zurückbringen. Doch so weit kam es leider nicht: Nachdem das Mini-Känguru offenbar mehrmals gesichtet worden und wieder verschwunden war, wurde es schließlich leblos auf einer Wiese gefunden.