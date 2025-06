Walk of Fame mit der Familie: Christian Slater erhält seinen Stern

Christian Slater hat seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten - und seine Töchter Eliana und Lena zeigten sich dabei in einem seltenen öffentlichen Auftritt. Der 55-Jährige dankte seiner Familie überschwänglich.

Christian Slater (55) konnte einen der wichtigsten Momente seiner Karriere im Kreise seiner Familie feiern. Bei der Verleihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame am Montag (9. Juni) waren seine Ehefrau Brittany Lopez sowie seine Töchter Eliana (23) und die 2019 geborene Lena dabei - ein seltener öffentlicher Auftritt der Familie.

"Ich habe wunderbare und großartige Kinder, und ich kann mir mein Leben ohne sie nicht vorstellen. Sie sind das Größte", schwärmte der "Heathers"-Star sichtlich bewegt während seiner Dankesrede. Nach liebevollen Worten an seine Frau schloss er: "Einen Stern auf dem Hollywood Boulevard zu haben ist großartig, aber nichts davon wäre ohne meine Familie und die Liebe, die ich heute habe, möglich gewesen."

Lesen Sie auch

Patchwork-Familie vereint auf dem roten Teppich

Der Schauspieler ist vierfacher Vater und führt eine harmonische Patchwork-Familie. Mit seiner aktuellen Ehefrau Brittany Lopez, die er 2013 heiratete, hat er Tochter Lena und einen 2024 geborenen Sohn. Aus seiner ersten Ehe mit Ryan Haddon (54) stammen Sohn Jaden (25) und Tochter Eliana. Besonders bemerkenswert war die Anwesenheit seiner Töchter, die normalerweise das Rampenlicht meiden.

"Das Ganze ist anders. Ich bin definitiv viel präsenter und liebe es einfach", hatte Slater bereits im August 2024 gegenüber "People" über die Vaterschaft gesagt. "Ich denke, beim ersten Mal war ich ängstlicher und etwas verwirrter, und ich war sehr abgelenkt. Und jetzt ist es alles, woran ich wirklich denke, und alles, was mir wirklich wichtig ist, und alles, in dessen Nähe ich sein möchte."

Der Weg zu diesem harmonischen Familienmoment war für Slater nicht immer geradlinig. In den 90er-Jahren galt er als Hollywood-Rebell, kämpfte mit Suchtproblemen und geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt - alles liegt über 20 Jahre zurück. Heute ist er ein anderer Mann geworden. "In den 90ern war es so, dass ich mir nur wünschen konnte, immer irgendwo anders zu sein", erzählte er kürzlich "Fox News Digital". "Jetzt bin ich wirklich gerne zu Hause." Diese Wandlung wird auch in seiner aktuellen Rolle in "Dexter: Original Sin" deutlich, wo er als väterliche Figur Harry Morgan auftritt.

"Dexter" als Heilungsprozess

Seine aktuelle Rolle in "Dexter: Original Sin" bezeichnet Slater als "Wiedergutmachungstour". Die Serie brachte ihn nicht nur mit "Heathers"-Regisseur Michael Lehmann zusammen, sondern auch mit Patrick Dempsey (59), mit dem er 1991 bei "Mobsters" nicht immer harmonierte. "Ich war sehr konkurrenzorientiert und, wieder einmal, das Ego kam ins Spiel", reflektiert er selbstkritisch laut "Variety".

Regisseur Michael Lehmann (68) zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Das war eine sehr bedeutungsvolle und enorm befriedigende Wiederbegegnung. Es war eine Freude, einfach mit ihm als Erwachsenem zu interagieren."