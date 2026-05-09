Walheimer Klärschlamm: „Es ist eine Zäsur“ – Gemeinde lenkt im Streit mit der EnBW ein

Nach der gescheiterten Klage gibt die Gemeinde Walheim (Kreis Ludwigsburg) ihren Widerstand gegen die EnBW-Anlage zur Klärschlammverbrennung auf. Sie hofft aber auf einen Ausgleich.
Der Widerstand gegen die Klärschlammverbrennung der EnBW in Walheim hält seit fünf Jahren an – doch nun sind andere Töne am Mittleren Neckar vernehmbar. Zwar bleiben Vorbehalte bestehen, doch sowohl die Bürgerinitiative „Bürger im Neckartal“ als auch die Gemeinde sehen nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim kaum noch Möglichkeiten, das Projekt zu stoppen. Stattdessen rückt die Zusammenarbeit mit dem Energiekonzern stärker in den Mittelpunkt.