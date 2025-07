Walhalla: Lebensgefährliche „Deutschtümelei“ ohne Geländer

1 Die Walhalla in der Nähe von Regensburg steht unter Denkmalschutz. Foto: Armin Weigel/dpa

Tragischer Zwischenfall an der Walhalla: Es ist nicht der erste tödliche Unfall an dem historischen Denkmal ohne Schutzgeländer.











Ein romantischer Abend an einem der schönsten Aussichtspunkte Bayerns endete am Sonntag in einer Tragödie. Ein 32-jähriger Mann verbrachte mit seiner Lebensgefährtin stimmungsvolle Stunden an der Walhalla bei Donaustauf nahe Regensburg. Als das Paar gegen 23.20 Uhr seine Sachen zusammenpackte und aufbrechen wollte, trat der Mann an der Ostseite des monumentalen Bauwerks unglücklich ins Leere und stürzte etwa 8,50 Meter in die Tiefe.