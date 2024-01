1 Eine kleine Maus sorgt für Ordnung auf der Werkbank. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/alimdi / Arterra / Johan De Meester

Wollte die Maus ein Nest bauen, als sie sich im Schuppen des Rentners Rodney Holbrook zu schaffen machte? Ein Video zeigt die kuriosen Vorgänge in der Nacht.











Rodney Holbrook (75) ist Wildtierfotograf. Trotzdem dürfte das, was sich seit zwei Monaten in seiner Garage abspielt, auch für ihn ungewöhnlich sein. Wenn er morgens in seine Gartenhütte in Powys in Wales kommt, ist diese meist aufgeräumt – obwohl er sie am Tag zuvor unordentlich hinterlässt.