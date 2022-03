1 Zwei Personen sind bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg verletzt worden. Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Ein 75-Jähriger auf einem Pedelec ist im Kreis Ludwigsburg wohl deutlich zu schnell unterwegs. Als ihm zwei Frauen entgegenkommen, verliert er die Kontrolle über sein Rad.















Schwere Verletzungen hat ein 75-jähriger Radfahrer am Sonntagmittag bei einem Sturz im Bietigheimer Forst (Kreis Ludwigsburg) davon getragen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Senior war gegen 12.15 Uhr auf einem geschotterten Waldweg beim Wanderparkplatz an der Landstraße in Richtung Ingersheim unterwegs – und das wohl zu schnell. Als ihm zwei Spaziergängerinnen entgegenkamen, verlor er beim Bremsen die Kontrolle und streifte eine der beiden Frauen. Die 66-Jährige fiel in den Graben und verletzte sich leicht, den Pedelec-Fahrer, der auf den Weg stürzte, traf es schlimmer.