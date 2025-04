Waldvermessung aus dem All: Satellit Biomass soll Wälder für Klimamodelle vermessen

4 Vom All aus soll der Erdbeobachtungssatellit "Biomass" die grüne Lunge der Erde vermessen. Foto: -/ESA/ATG medialab/dpa

Darmstadt/Kourou - Trockenheit, Klimawandel und Schädlinge machen heimischen Wäldern zu schaffen. Anderenorts werden große Flächen gerodet. Die europäische Weltraumbehörde Esa will am Dienstag den Erdbeobachtungssatelliten "Biomass" vom Weltraumbahnhof Kourou aus mit einer Vega-C Trägerrakete ins All bringen, um die grüne Lunge der Erde besser zu verstehen. Er soll vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus gesteuert in den kommenden Jahren Daten und Modelle für die Wissenschaft liefern.